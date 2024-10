POL-BO: Fußgängerin (18) bei Unfall in Bochum-Wiemelhausen leicht verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer und Zeugen

Herne (ots) - Zwei Herner (beide 16) sind am frühen Donnerstagmorgen, 31. Oktober, in einen Crêpes-Stand eingebrochen. Die Polizei stellte das Duo auf frischer Tat. Gegen 1.20 Uhr verschafften sich die zwei jungen Männer gewaltsam Zutritt zu einem Imbisstand in Höhe der Bahnhofstraße 47 in Herne. Zeugen beobachteten dies und wählten den Notruf der Polizei. Die ...

mehr