Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Montag (20.11.2023) versuchten Unbekannte in ein Optiker-Geschäft in der Carl-Bosch-Straße einzubrechen und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Im gleichen Zeitraum wurde in ein Imbiss-Restaurant in der Carl-Bosch-Straße Ecke Arnimstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld und ein Smartphone. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.100 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell