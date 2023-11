Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Café ausgeraubt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am späten Montagabend (20.11.2023), gegen 23:50 Uhr, betrat ein maskierter Unbekannter ein Café in der Hemshofstraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe die Kasse. Eine Angestellte übergab dem Mann zwei Beutel mit insgesamt knapp 5.000 Euro Bargeld. Im Anschluss versprühte der Mann Pfefferspray und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Angestellte und ein Gast wurden durch das Pfefferspray leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,80-1,85 m groß, eher heller Hauttyp. Er trug komplett dunkle Kleidung und eine schwarze Sturmmaske.

Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell