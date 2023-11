POL-PPRP: Tankstelle überfallen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagnachmittag (20.11.2023), gegen 13:25 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mehrere in der Rottstraße abgestellte Fahrzeuge. Vermutlich beim Rangieren schob der Unfallverursacher einen am Fahrbahnrand abgestellten Motorroller auf ein dahinter geparktes Auto, welches wiederum auf das dahinter abgestellte Auto geschoben wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. ...

mehr