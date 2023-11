POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag (17.11.2023 - 19.11.2023) brachen Unbekannte in ein Reisebüro in der Hartmannstraße und entwendeten rund 400 Euro Bargeld. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

