POL-BO: Nach Einbruch in Crêpes-Stand: Polizei stellt zwei jugendliche Täter

Herne (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 29. Oktober, in Herne sucht die Polizei nach einem beteiligten Fußgänger. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Der Vorfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr auf der Gartenstraße. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Herne fuhr dort in den Kreuzungsbereich zur Horststraße ein, als es zum Zusammenstoß mit einem ...

