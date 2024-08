Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz

Polizei kontrolliert Radfahrende am Lindenplatz in Lübeck

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (27.08.2024) führten Beamte des 2. Polizeireviers sowie Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Hansestadt Lübeck Radfahrkontrollen am Lindenplatz in Lübeck durch. In zwei Stunden stellten die Einsatzkräfte 40 Verstöße fest. Im Rahmen des Konzeptes zur Reduzierung von Radfahrunfällen der Polizeidirektion Lübeck, das sich neben den Radfahrenden auch an KFZ-Führende richtet, fielen auch 4 PKW-Fahrer aufgrund von ordnungswidrigem Verhalten auf.

In der Zeit von 07:30 Uhr bis 09:30 Uhr überprüften Polizei und Ordnungsdienst insgesamt 63 Radfahrende im Bereich des Lindenplatzes. 34 Radler fuhren entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, vier weitere nutzten anstelle des Radweges verbotswidrig den Gehweg. In zwei Fällen bedienten Radfahrende das Handy während der Fahrt.

Im Zuge der Kontrollen stellten die Beamten auch 2 PKW-Führer fest, die ebenfalls das Handy während der Fahrt nutzen.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell