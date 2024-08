Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Stadtgebiet Lübeck

Sichergestellte Armbanduhr - Eigentümer gesucht

Lübeck (ots)

Bereits am 13.07.24 wurde bei einer polizeilichen Personenkontrolle eine Damenarmbanduhr aufgefunden und sichergestellt. Die bisherigen Ermittlungsansätze ließen es nicht zu, dass der Gegenstand einem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden konnte. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am besagten Samstag hielten sich am späten Abend zwei verdächtige Personen auf dem Gelände eines Autohauses in Lübeck St. Gertrud auf. Hinzugerufene Einsatzkräfte des 3. Polizeireviers in Lübeck kontrollierten die beiden Männer. Einer der beiden, ein 23 Jahre alter Lübecker, führte eine goldene Damenarmbanduhr der Marke "Laura Ashley" mit sich. Zur Herkunft konnte er keine glaubhaften Angaben machen, sodass sie ihm abgenommen und sichergestellt wurde.

Die im Anschluss durchgeführten Recherchen der Polizei führten nicht zur Ermittlung des rechtmäßigen Eigentümers, weshalb nun Unterstützung aus der Bevölkerung ersucht wird.

Eigentümer oder Personen, die Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten sich mit unserem Kommissariat 15 in Verbindung zu setzen. Hinweise werden telefonisch unter der zentralen Rufnummer: 0451-131 0 oder per E-Mail an: K15.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

