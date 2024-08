Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Pönitz

Weißer BMW nach Verkehrsunfall gesucht

Lübeck (ots)

Am vergangenen Montag (26.08.2024) kam es in der Lindenstraße in Pönitz zu einem Unfall. Ein 14-jähriger Radfahrer musste stark bremsen, weil vor ihm ein weißer BMW rückwärts ausparkte und den Vorrang nahm. Der Teenager kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer des BMW setzte sich ohne seine Beteiligung anzuzeigen vom Unfallort ab. Die Polizei in Scharbeutz sucht nun nach ihm und weiteren Zeugen.

Gegen 15:00 Uhr des Montagnachmittags fuhr ein 14-jähriger Ostholsteiner mit seinem Fahrrad von der Lübecker Straße kommend auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Lindenstraße in Fahrtrichtung Ahrensböker Straße. Auf Höhe einer rechts liegenden Bäckerei fuhr ein weißer BMW rückwärts aus seiner Parklücke heraus und querte dabei den Geh- und Radweg. Der Ostholsteiner musste stark bremsen, um so einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Hierdurch kam der 14-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen konnte. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100,00 Euro, außerdem zerbrach der Helm des Jungen. Der Fahrer des BMW hingegen fuhr in Richtung Ahrensböker Straße davon, ohne sich um den Unfall und die Folgen zu kümmern oder seine Beteiligung anzuzeigen.

Die Polizeistation Scharbeutz hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet den BMW-Fahrer, sowie Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich telefonisch unter 04503-35720 oder per Email über scharbeutz.pst@polizei.landsh.de bei der Polizeistation in Scharbeutz zu melden.

