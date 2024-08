POL-HL: 88- jährige Oststeinbekerin vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Lübeck (ots) - Aktuell ist die Polizei in Schönwalde am Bungsberg telefonisch nicht erreichbar. Bei entsprechenden Anliegen können Bürgerinnen und Bürger die Beamten vor Ort persönlich kontaktieren oder sich bei der Polizei in Neustadt/ Holstein unter der Telefonnummer 04561-6150 melden. In dringenden Fällen ...

mehr