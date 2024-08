Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kradfahrer stürzt und verletzt sich schwer B194/Stavenhagen

PR Malchin (ots)

Am Nachmittag des 25.08.2024 verunfallte ein Kradfahrer auf der B194 alleinbeteiligt und zog sich dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 16-jähriger deutscher Motorradfahrer gegen 15:40 Uhr die Bundesstraße 194 aus Jürgenstorf kommend in Richtung Stavenhagen. Vermutlich aufgrund von starkem Seitenwind verlor der Biker auf Höhe des Abzweigs Neu Jürgenstorf auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern, stürzte auf die Straße und kam in der Schutzplanke zum Liegen. Der Motorradfahrer, der im Landkreis MSE wohnt,erlitt schwere Verletzungen und musste ins Klinikum nach Neubrandenburg eingeliefert werden. Am Motorrad, Typ Hanway Furious125, entstand ein Schaden von rund 1800 Euro. Das Zweirad war nicht mehr fahrbereit und wurde in eigener Zuständigkeit geborgen. Weitere Sachschäden, außer an der Schutzkleidung des Bikers, sind nicht entstanden. Nach rund einer Stunde war die Unfallaufnahme im Zusammenhang mit den Bergungsmaßnahmen beendet und die Straße wieder frei.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

