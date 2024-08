Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Badetoter am Strand von 18347 Dierhagen

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 24.08.2024 gegen 13:30 Uhr informierte die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darüber, dass am Strand von 18347 Dierhagen am Strandaufgang 17 eine leblose Person aus dem Wasser gezogen wurde. Der Notarzt befindet sich dort bereits im Einsatz. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Vor Ort konnte zum Sachverhalt folgendes bekannt gemacht werden. Durch Badegäste wurde eine leblose Person ca. 30 - 40 Meter vom Strand entfernt im Wasser treibend aufgefunden. Die leblose Person wurde durch die Badegäste aus dem Wasser geborgen und eine am Strand als Badegast befindliche Ärztin versuchte die Person zu reanimieren. Umgehend wurde über die Rettungsleitstelle des Landkreises ein Notarzt angefordert. Bei dessen Eintreffen am Einsatz konnte dieser aber nur noch den Tod der männlichen Person feststellen. Umgehend wurde der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Stralsund zum Einsatz gebracht. Durch diesen wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Da der Tote keine Ausweispapiere bei sich führte musste seine Identität geklärt werden. Nach Abschluss der Identitätsfeststellung wurde bekannt, dass es sich bei dem Toten um einen 78-jährigen deutschen Urlauber aus Berlin handelt. Die Angehörigen wurden über sein Ableben in Kenntnis gesetzt.

