Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand von Strohballen in 17390 Menzlin, LK V-G

PR Wolgast (ots)

Am heutigen Sonntag (25.08.2024) gegen 04:30 Uhr ging bei der Polizei und der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Hinweis zu einer Rauchentwicklung in Menzlin ein. Es stellte sich heraus, dass auf dem Gelände eines ansässigen Agrarbetriebes in Menzlin rund 700 Strohballen in Brand gerieten. Gegenwärtig sind die Feuerwehren aus Murchin, Groß Polzin und Menzlin mit insgesamt 32 Kameraden im Löscheinsatz, um den Brand zu bekämpfen. Die Löscharbeiten werden sich bis in die Mittagsstunden hinziehen. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

