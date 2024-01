Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Ladendiebstahl mit Waffen in St. Ingbert - Täter in Haft

St. Ingbert-Hassel (ots)

Bereits am Donnerstag, 11.01.2024, wurde der Polizei St. Ingbert ein Ladendiebstahl gegen 11:00 Uhr, in einem Schreibwarengeschäft in St. Ingbert-Hassel, am Marktplatz, gemeldet. Der Mann steckte eine Stange Zigaretten ein, wurde allerdings von einer couragierten Kundin, einer 34-jährigen St. Ingberterin, angesprochen und an der weiteren Tatausführung gehindert. Die umgehend angerückten Beamten konnten noch während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort den Täter auf dem nahegelegenen Marktplatz feststellen. Es handelte sich um einen 36-jährigen Obdachlosen. Schnell zeigte sich, dass die Person bei der Tatausführung und nun auch vor den eingesetzten Beamten mit einem Pfefferspray bewaffnet war. Zwar setzte er es nicht ein und bedrohte auch nicht die Beamten damit, es steigerte jedoch das mögliche Strafmaß gegen den Mann, der nun eines Diebstahls mit Waffen verdächtigt wurde. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann bereits in ähnlich gelagerten Sachverhalten aufgefallen war und staatsanwaltschaftlich gesucht wurde. Ferner stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Am Folgetag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell