Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Einbrecher stehlen Bargeld und richten Sachschaden an

Am frühen Sonntagmorgen sind Unbekannte in einen Saunaclub in der Maximilian-Haller-Straße eingebrochen. Der oder die Täter brachen eine Türe auf und verschafften sich so Zutritt zum Kassenbereich. Offenbar auf der Suche nach Bargeld durchwühlten sie die Räumlichkeiten und brachen die Kasse und mehrere Sparschweine auf. Der Diebstahlschaden dürfte im mittleren dreistelligen Euro-Bereich liegen. Ähnlich hoch fällt darüber hinaus auch der angerichtete Sachschaden aus. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweis etwaiger Zeugen, die insbesondere zwischen 1.30 Uhr und 8.45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Mengen

Polizei stoppt E-Scooter-Lenker

Mit mehreren Anzeigen muss ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer rechnen, den Polizisten am Sonntagmittag in der Beizkofer Straße gestoppt haben. In der Kontrolle fiel nicht nur auf, dass an seinem E-Roller kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war, sondern auch, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest reagierte positiv auf Kokain, weshalb der 27-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Neben der Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, droht ihm nun auch eine Anzeige wegen der berauschten Fahrt. Weiterfahren durfte er nicht.

Pfullendorf

Frontscheibe beschlagen - Unfall

Wie wichtig freie Sicht beim Fahren ist, musste eine Autofahrerin am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr in der Hans-Ruck-Straße erfahren. Nur wenige hundert Meter nach Fahrtantritt beschlug ihre Frontscheibe, sodass ihre Sicht erheblich eingeschränkt war. Im "Blindflug" fuhr die Frau rechts ran, übersah ein Schild und kollidierte mit diesem. Insgesamt entstand bei dem Unfall rund 1.500 Euro Sachschaden.

