Polizei stoppt mehrere betrunkene Fahrzeuglenker

Insgesamt drei betrunkene Fahrzeuglenker stoppte die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag im Landkreis Ravensburg. Während in Weingarten bei einem 48-jährigen Mazda-Fahrer am späten Sonntagabend im Bereich der Hähnlehofstraße etwas mehr als 0,5 Promille festgestellt wurden, wurde ein 33-jähriger Hyundai-Fahrer am frühen Montagmorgen im Bereich der Markdorfer Straße mit einem Atemalkoholwert von über 1,1 Promille gestoppt. Mit über 2,9 Promille war ebenfalls in den frühen Morgenstunden des Montags außerdem ein 26-jähriger Fahrradfahrer im Bereich der Wurzacher Straße in Leutkirch unterwegs. Alle drei mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen und gelangen zur Anzeige. Sie müssen außerdem mit führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Ravensburg

Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Rund 2.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Großhandels im Bereich der Bleicherstraße. Der Mercedes eines 46-Jährigen war im Zeitraum zwischen 14.15 Uhr und 14.50 Uhr ordnungsgemäß dort abgestellt. Nach der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der Mann den Schaden fest, der Verursacher hatte offenbar Unfallflucht begangen. Die Polizei Ravensburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, sich unter Tel. 0751/ 803-3333 zu melden.

Ravensburg

Beleidigung auf offener Straße - Polizei sucht Zeugen

Nachdem eine bislang unbekannte Frau am Samstag gegen 18.15 Uhr mehrere Personen im Bereich der Bushaltestelle am Torplatz in Weißenau unter anderem mit rechtsradikalen Äußerungen beleidigt haben soll, werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und zur Aufklärung der Tat beitragen können. Hinweise werden von der Polizei Ravensburg unter Tel. 0751/ 803-3333 entgegengenommen.

Weingarten

Durch Faustschlag verletzt

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonntagabend auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Nordstadt ist ein 32-Jähriger leicht verletzt worden. Zuvor war es zwischen mehreren Anwesenden aufgrund von Nichtigkeiten zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Letztlich soll der Geschädigte von einem alkoholisierten 25-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht erhalten haben. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Baienfurt

Unfallbeteiligter flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Unfall im Begegnungsverkehr am Samstagabend in der Doggenriedstraße sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Eine 22-jährige BMW-Fahrerin fuhr gegen 22 Uhr auf der K7949 von Baienfurt in Fahrtrichtung Köpfingen, als ihr ein 72-jähriger Volkwagen-Fahrer entgegenkam und die Fahrzeuge sich im Bereich der Außenspiegel berührten. Die 22-Jährige wendete daraufhin ihr Fahrzeug und versuchte, den Volkswagen-Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Dies gelang ihr nicht, der 72-jährige Unfallbeteiligte konnte jedoch zwischenzeitlich ermittelt werden und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, weil er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Die Polizei Weingarten bittet nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter Tel. 0751/ 803-6666 zu melden.

Achberg

Nach Streit auf Autobahn geflüchtet

Eine 29-Jährige, die auf dem Pannenstreifen der A96 rannte, sorgte am Samstagmittag für Verwirrung bei vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern. Die 29-Jährige rannte gegen 11.45 Uhr auf dem Pannenstreifen der A96 im Bereich der Behelfsausfahrt Neuravensburg entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Lindau. Grund hierfür dürfte ihren Angaben zufolge ein vorangegangener Streit mit ihrem Mann gewesen sein, was zu einer emotionalen Ausnahmesituation führte und sie dazu brachte, selbstständig aus dem verkehrsbedingt haltenden Auto zu steigen. Die Fronten zwischen den Beiden konnten nach Absicherung der Situation durch die anwesenden Beamten geklärt und die Lage beruhigt werden.

