Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Smartwatch entwendet - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Geschäfts an der Wasserbreite fiel am Montag (27.1.) das Fehlen einer Smartwatch der Marke Garmin in der Auslage auf und erstattete Anzeige bei der Polizei. Nach einer ersten Sichtung des Videomaterials aus den Überwachungskameras betrat ein bisher unbekannter, etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann am Freitag, gegen 16.43 Uhr das Geschäft und entfernte gewaltsam die Sicherung der Smartwatch, die einen Wert von rund 650 Euro hat. Dann verstaute er die Uhr in seiner Jackentasche und verließ wenig später das Geschäft. Der bisher unbekannte Tatverdächtige hat kurze schwarze Haare und trägt eine Brille. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen Mantel und blaue Jeans. Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen oder dem Vorfall machen können, werden gebeten, unter 05221/8880 Kontakt mit der Kriminalpolizei Herford aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell