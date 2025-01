Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Tatverdächtige inserieren Pedelec auf Online-Plattform

Enger (ots)

(jd) Ein 25-jährige Frau aus Enger erstattete am Freitag (24.1.) Anzeige bei der Polizei, nachdem sie einen Diebstahl bemerkt hatte: Die Frau bemerkte gegen 18.30 Uhr, dass ein Pedelec, das sie zuvor an einer Kellertür im Liedweg abgestellt hatte, nicht mehr an Ort und Stelle war. Das Rad hatte sie mittels eines Zahlenschlosses gesichert - dieses hatten der oder die bis dahin unbekannten Täter gewaltsam geöffnet. Der Eigentümer des Pedelecs, ein 26-jähriger Herforder, fand das Pedelec nur wenige Tage später auf einer Online-Plattform, wo es zum Verkauf inseriert war. Er traf sich mit den "Verkäufern" an der Hermannstraße in Enger und stellte dort fest, dass es sich tatsächlich um sein Pedelec der Marke Hilti handelt. Den hinzugerufenen Polizeibeamten händigte er einen entsprechenden Eigentumsnachweis aus. Die beiden Tatverdächtigen, bei denen es sich um einen 14-Jährigen und einen 16-Jährigen aus Enger handelt, müssen sich nun wegen Diebstahls und Betrug verantworten. Die Erziehungsberechtigten wurden in Kenntnis gesetzt.

