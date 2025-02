Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Kiosk

Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte am Samstagabend gegen 23.45 Uhr aus einem Kiosk in der Stockerholzstraße in Manzell gestohlen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, richteten mehrere hundert Euro Sachschaden an und wurden bei der Tat von einer Videoüberwachungsanlage erfasst. Bei den Tätern handelt es sich um zwei dunkel gekleidete Männer, die zur Tatzeit vermummt waren und Handschuhe trugen. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Friedrichshafen

Randalierer bedroht Zeugen

Ein bislang unbekannter Randalierer hat am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr in Jettenhausen mehrere Autos beschädigt und Passanten bedroht. Der Mann war zunächst mit einem Fahrrad unterwegs, schlug und trat im Alemannenweg auf die Spiegel mehrerer geparkter Fahrzeuge ein und fuhr weiter in die Wertmannstraße, wo ihn ein Zeuge stoppte und er zunächst fußläufig in Richtung Pacellistraße das Weite suchte. Kurz darauf kam der Täter jedoch zurück, um sein Fahrrad zu holen und Zeugen zu bedrohen. Der Unbekannte konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Weitere Recherchen ergaben, dass mutmaßlich derselbe Mann bereits gegen 15.45 Uhr vor einem Einkaufsgeschäft in Ailingen negativ in Erscheinung getreten war, als er dort wild gestikulierte. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Markdorf

Motorradfahrer nach Unfall verletzt - Beteiligter fährt weiter

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Riedheim und Efrizweiler ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein 17-jähriger Motorroller-Fahrer gibt an, in Richtung Efrizweiler gefahren zu sein, als ihm in einer Kurve ein weißer SUV fahrbahnmittig entgegengekommen sei. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe er ausweichen müssen und kam dabei von der Straße ab. Während er in der angrenzenden Obstplantage stürzte, setzte der unbekannte Unfallbeteiligte seine Fahrt einfach fort. Der 17-Jährige zog sich eher leichte Verletzungen zu. An seinem Leichtkraftrad entstand beim Unfall rund 1.000 Euro Sachschaden. Zeugen des Unfalls, insbesondere ein Radfahrer, der den Unfall offenbar beobachtet hatte, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 an den Polizeiposten Markdorf zu wenden.

Überlingen

Lkw-Fahrer beschädigt Zaun und fährt davon

Ein unbekannter Lastwagen-Fahrer hat am Montag gegen 9.30 Uhr im Oberriedweg den Zaun eines Autohauses beschädigt und danach Unfallflucht begangen. Um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro kümmerte sich der Verantwortliche nicht. Angaben eines Unfallzeugen zufolge handelte es sich beim Fahrzeug um einen Lastwagen mit weißer Fahrerkabine und weißem Auflieger. Der Lkw hatte eine ausländische Zulassung. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Aggressiver Falschparker geht auf Rettungsdienst los

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 75-Jähriger rechnen, der am Montag gegen 12.30 Uhr vor dem Überlinger Klinikum in Rage geraten war. Der Mann hielt mit seinem Wagen verbotenerweise in der Zufahrt der Notaufnahme, woraufhin ihn Mitarbeiter des Rettungsdienstes ansprachen und zum Umparken aufforderten. Der Senior reagierte aufgebracht, griff nach einem Schaufelstiel im Kofferraum seines Autos und ging damit auf seine Gegenüber los. Die Schläge verfehlten ihr Ziel, sodass niemand verletzt wurde. Als der Mann kurz darauf von den verständigten Polizisten gestoppt wurde, zeigte er sich nach wie vor völlig uneinsichtig und aggressiv. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Überlingen

Polizei beschlagnahmt Waffen

Eine Machete und eine Sportarmbrust hat die Polizei am Montagabend bei einem 40-Jährigen beschlagnahmt. Der Mann war am Abend mit einem 35-Jährigen in Streit geraten und hatte diesem mit Verbrechen gedroht. Bei der Nachschau in der Wohnung des deutlich alkoholisierten Mannes fanden die Polizeibeamten die Machete sowie die Armbrust und beschlagnahmten die Gegenstände zur Gefahrenabwehr. Den 40-Jährigen erwartet unter anderem eine Anzeige wegen Bedrohung. Die zuständige Waffenbehörde wird nun über den weiteren Verbleib der Waffen entscheiden.

Überlingen

Polizei nimmt alkoholisierten Einbrecher fest

Ein 26-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht auf Dienstag im Stadtgebiet Überlingen gleich mehrere Straftaten begangen zu haben. Offenbar auf der Suche nach Alkohol verschaffte sich der betrunkene Mann gewaltsam Zutritt zu einem Hotel und versuchte, diverse Flaschen zu stehlen. Zeugen waren gegen 2 Uhr auf den Einbrecher aufmerksam geworden und verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen den 26-Jährigen auf frischer Tat fest und brachten ihn aufgrund seines psychisch angeschlagenen Zustands in eine Fachklinik. Bereits am Montagabend war er ins Ziel der Ermittler geraten, als er sich Zutritt zu einer Wohnung verschafft, dort Bier gestohlen und kurz darauf vor einer Gaststätte eine Frau beleidigt hatte. Die Polizei Überlingen ermittelt nun wegen Einbruchs, Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Beleidigung gegen den 26-Jährigen.

Salem

Falscher Bankmitarbeiter - Polizei kommt Verdächtigem auf die Spur

Nach dem Anruf eines falschen Bankmitarbeiters ist der Polizeiposten Salem einem Tatverdächtigen auf die Spur gekommen. Ein Unbekannter meldete sich Ende der vergangenen Woche per Telefon bei einer Frau aus dem Bereich Salem und gab sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es ihm, der Frau mehrere TAN-Nummern zu entlocken. Sie bemerkte den Betrug rasch, stellte jedoch zwei unerwünschte Überweisungen in Höhe mehrerer tausend Euro fest und nahm umgehend Kontakt zu ihrer Bank auf. Die ebenfalls verständigte Polizei ging dem Betrug nach und konnte anhand des Kontos, an das eine der Transaktionen ging, einen Tatverdächtigen aus dem hiesigen Umfeld ermitteln, der das Geld bereits kurz nach der Tat abgehoben hatte. Inwiefern der 19-jährige Kontoinhaber in den Betrug verwickelt war, ist eine der Fragen, die die weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Salem klären sollen.

Die Polizei rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Geben Sie niemals persönliche Geheimzahlen, PIN- oder TAN-Nummern weiter. Sollten Sie einem Betrüger aufgesessen sein, informieren Sie umgebend Ihre Bank und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell