Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Einbruchdiebstähle in Egenstedt - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Die Polizei Hildesheim ermittelt seit gestern, 16.12.2024, wegen fünf Einbruchdiebstählen im Diekholzener Ortsteil Egenstedt.

Nach vorliegenden Erkenntnissen ereigneten sich die Taten in der Nacht zu Montag (16.12.2024). Dabei drangen unbekannte Täter zum Teil gewaltsam in Nebengebäude, wie z.B. Garagen, ein und entwendeten Autoräder und E-Bikes.

Die Tatorte befinden sich in den Straßen Am Rübenbrink, Salzweg und Am Jesuiterhof sowie in der Triftstraße und der Harzstraße.

Der entstandene Schaden kann gegenwärtig nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

