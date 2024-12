POL-HI: Verkehrsunfallflucht in 31008 Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - (schoe) Im Tatzeitraum von Montag, den 15.12.2024 um 14:00 Uhr bis Dienstag, den 16.12.2024 um 09:15 Uhr kam es durch unbekannte Täter zu einem Diebstahl von einem amtlichen Kennzeichenpaar an einem Pkw (BMW). Der Pkw parkte in der Eimer Straße, 31036 Eime. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

