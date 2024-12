POL-HI: Schreckschusswaffe sichergestellt

Hildesheim (ots) - HOLLE/ Grasdorf (web) - In der Zeit von Samstag 13:00 Uhr bis zum Sonntag 12:20 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung innerhalb eines Firmenkomplexes in der Straße "Am Kronsberg". Der oder die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Mieter aus und drangen über eine Leiter und durch das Einschlagen eines Fensters in die im 1. OG befindliche Mietwohnung ein. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt und Wertsachen in einer zurzeit ...

