Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Mietwohnung

Hildesheim (ots)

HOLLE/ Grasdorf (web) - In der Zeit von Samstag 13:00 Uhr bis zum Sonntag 12:20 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung innerhalb eines Firmenkomplexes in der Straße "Am Kronsberg". Der oder die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Mieter aus und drangen über eine Leiter und durch das Einschlagen eines Fensters in die im 1. OG befindliche Mietwohnung ein. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt und Wertsachen in einer zurzeit unbekannten Höhe entwendet. Durch das Einschlagen der Fensterscheibe könnten Passanten/ Anwohner auf das Geschehen unbewusst aufmerksam geworden sein. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell