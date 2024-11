POL-LG: ++ Polizei Lüneburg bei WhatsApp! ++ Regelmäßige Informationen über Kanal-Funktion. ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizei Lüneburg bei WhatsApp! Regelmäßige Informationen über Kanal-Funktion.

Lüneburg (ots)

Ab dem 01.12.2024 wird die Lüneburger Polizei neben den bekannten sozialen Medien auch auf WhatsApp präsent sein. Bei dem so genannten "WhatsApp-Kanal" werden regelmäßig Informationen über vergangene Einsätze, Fahndungsaufrufe, Präventionshinweise und vieles mehr geteilt. Damit folgt die Polizei Lüneburg weiteren Polizeidienststellen in Niedersachsen sowie bundesweit auf die viel genutzte Kommunikations-Plattform.

Dieter Klingforth, Leiter der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen freut sich über den neuen Weg der polizeilichen Kommunikation: "Bei WhatsApp haben wir die Möglichkeit in kurzer Zeit eine Vielzahl an Personen zu erreichen. Mit Hilfe unseres neuen WhatsApp-Kanals können wir Informationen schnell und transparent herausgeben. Damit unterstützt uns die Kommunikationsplattform bei unserer täglichen Öffentlichkeitsarbeit."

Für den regelmäßigen Inhalt des Kanals ist die Pressestelle der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen zuständig.

Der Polizei werden lediglich die Anzahl an Followerinnen und Followern angezeigt. Private Daten, wie beispielsweise die Handynummern oder Profilbilder sind nicht einsehbar.

Mit dem im Anhang befindlichen QR-Code können Sie dem neuen WhatsApp-Kanal der Polizei Lüneburg folgen. Auch über die Suchfunktion innerhalb von WhatsApp ist der Kanal unter dem Namen "Polizei Lüneburg" zu finden. In den kommenden Wochen werden dann auch die regionalen WhatsApp-Kanäle für die Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg mit Inhalten gefüllt.

Hintergrund:

Die WhatsApp-Kanal-Funktion bietet der Polizei die Möglichkeit eine Vielzahl an Personen schnell und unkompliziert zu erreichen. Mehrere Millionen Menschen in Deutschland nutzen die Plattform zum Austausch von Nachrichten täglich. Die Polizei erhofft sich dadurch eine noch größere Reichweite mit Online-Kommunikation zu erhalten. Insbesondere Nutzerinnen und Nutzer, die auf den bereits verwendeten Social-Media-Plattformen nicht aktiv sind, können nun auch Online die Beiträge ihrer regionalen Polizeidienststelle einsehen. Bei einem WhatsApp-Kanal handelt es sich um eine "1-Wege-Kommunikation", bei welcher die Polizei nicht kontaktiert werden kann. Beiträge der Polizei in Form von "Nachrichten" können geteilt und weitergeleitet werden. Zusätzlich wird es die Möglichkeit geben mit einer begrenzten Anzahl an Emojis ("Smileys") auf die entsprechenden Nachrichten zu reagieren. Neben dem WhatsApp-Kanal wird die Polizei Lüneburg auch weiterhin bei Instagram, Facebook und X (ehemalig Twitter) präsent sein.

Wenden Sie sich bei Anliegen bitte weiterhin an ihre regionale Polizeidienststelle über die bekannten Telefonnummern. Im Notfall kontaktieren Sie die 110.

