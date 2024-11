Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Senior aus Bardowick weiterhin vermisst ++ Mit Personenbeschreibung und Foto ++

Lüneburg (ots)

Bardowick - Senior weiterhin vermisst

Wie bereits am gestrigen Montag (25.11.2024) berichtet, wird der 75-jährige Hans Heiner S. seit Freitag, den 22.11.2024 vermisst. (Näheres siehe Pressemeldung vom 25.11.2024). Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Senior fußläufig in den Mittagsstunden aus der Residenz in der "Große Straße" entfernt, woraufhin eine Absuche mit sogenannten Mantrailern erfolgte. Die eigens dafür ausgebildeten Hunde nahmen die Fährte an einer Bushaltestelle in Bardowick auf, welche zum Bahnhof in Lüneburg führte. Auf Gleis 5 endete dann die Spur. Ab hier starten regelmäßig die Zugverbindungen in Richtung Lübeck. Weitere Hinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor. Die Bundespolizei ist bereits unterrichtet worden. Aktuell geht die Polizei von keiner Eigengefährdung aus.

Hans Heiner S. wird wie folgt beschrieben:

- schlanke Statur - graue Haare - trägt eine Brille

Folgende Bekleidung trug er, als er zuletzt gesehen wurde:

- braune Lederjacke mit Fellkragen - Schiebermütze, - braune Hose - braune Schuhe

Aufgrund einer Vorerkrankung ist Hans Heiner S. in seiner Kommunikation eingeschränkt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 sowie die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell