POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 23./24.11.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - unter Alkoholeinfluss unterwegs

Einen betrunkenen Fahrer eines BMW stoppte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 23.11. in der Bockelmannstraße. Bei der Kontrolle des 23-Jährigen stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille fest. Kurz davor wurde bereits durch eine weitere Streife ein gleichfalls alkoholisierter 35-jähriger Mercedes-Fahrer angehalten. Beide Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lüneburg - Vandalismus an Pkw - Außenspiegel von 24 Pkw beschädigt

Die Außenspiegel von 24 Pkw beschädigte ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag. Dabei wurden in der Neuetorstraße, Frommestraße, Lauensteinstraße, Am Graalwall, Egersdorffstraße und Beim Benedikt an Fahrzeugen verschiedener Marken in allen Fällen ein Außenspiegel abgetreten bzw. abgeschlagen, so dass ein Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zerstörte Gartenlaube

In der Nacht zum Samstag wurde nach Zeugenhinweis auf einen lauten Knall eine stark zerstörte Gartenlaube in einem Kleingartenverein am Kreideberg festgestellt. Personen kamen augenscheinlich nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Ursache und dem Gesamtschaden dauern an. Die betroffene Parzelle wurde beschlagnahmt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Pfanne auf Herd vergessen" - Feuerwehr im Einsatz

Eine Pfanne mit Öl zum Anbraten auf dem eingeschalteten Herd hatte eine 62-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Theodor-Heuss-Straße vergessen, als sie ihr zubereitetes Essen verzehrte. Ein ausgelöster Rauchmelder führte hierauf am Samstagmorgen gegen kurz nach 9 Uhr zur Brandentdeckung in der Küche und Alarmierung der Feuerwehr. Ein 29-jähriger Angehöriger verletzte sich noch durch Spritzer des Fettbrandes bei eigenen Löschversuchen. Er und zwei weitere Bewohner wurden aufgrund der ggf. eingeatmeten Rauchgase durch den Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen.

Lüneburg - Graffiti-Sprayer gestellt

Ein 28-jähriger Mann sprühte unerlaubt in der Nacht zu Sonntag im Bereich der Bockelmannstraße. Er konnte nach einem kurzen Fluchtversuch durch die eingesetzte Streife gestellt werden.

Lüneburg - Einbruch in Geschäft

Am frühen Sonntagmorgen beobachtete eine Zeugin einen aktuellen Einbruchsversuch in ein Geschäft in der Rote Straße. In Tatortnähe konnte hierauf ein 25-jähriger Tatverdächtiger durch eine Streife angetroffen und überprüft werden. Die Ermittlungen zu dieser und ggf. weiteren Taten durch den Tatverdächtigen dauern noch an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, zwischen 15:15 Uhr und 16:00 Uhr, wird ein Pkw, der auf dem Parkplatz am Amtshof abgestellt war, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizei Lüchow unter 05841/122-0,

Lüchow - Nach Streitigkeiten Pfefferspray benutzt

Am Samstagabend gerät eine Personengruppe aufgrund von Unstimmigkeiten im Straßenverkehr in Streit. Im weiteren Verlauf setzt eine männliche Person Pfefferspray gegen einen Kontrahenten ein und verletzt das 28-jährige Opfer dabei leicht. Ein 30-jähriger wird nur nicht getroffen, da dieser sich noch rechtzeitig wegdrehen kann. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow - Gegen Annäherungsverbot verstoßen und bedroht

Am Samstagabend nimmt ein 28-jähriger Kontakt zu seiner Ex-Partnerin und den gemeinsamen Kindern auf, obwohl für diesen ein Annäherungsverbot durch das Gericht erlassen wurde. Im Rahmen dessen bedroht er zudem die Familie. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Wohnungseinbruchsdiebstähle im Bereich Bad Bevensen

Am Samstagabend kommt es in Bad Bevensen OT Medingen zu mehreren versuchten bis vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstählen. Bei zwei Taten wurden die unbekannten Täter gestört, so dass es zu keinem Eindringen in das Wohnhaus gekommen ist. Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer 0581 9300 bei der Polizei Uelzen entgegengenommen.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

In den frühen Sonntagmorgenstunden wird im Uelzener Stadtgebiet ein Fahrzeug kontrolliert. Bei der Kontrolle stellen die eingesetzten Beamten Hinweise für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein anschließender Urintest verläuft positiv auf Amphetamin und Opiate. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

