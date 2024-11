POL-LG: ++ Pfanne entwendet - Mitarbeiter aufmerksam ++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin ++ Unter Alkoholeinfluss am Steuer - Führerschein sichergestellt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg - Pfanne entwendet - Mitarbeiter aufmerksam

Eine 45 Jahre alte Frau entwendete am 21.11.2024 gegen 13:30 Uhr eine Bratpfanne aus einem Geschäft in der Rosenstraße, indem sie diese in einem mitgeführten Beutel versteckte. Anschließend begab sie sich zum Ausgang, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter konnte das Vorgehen beobachten und die Frau aufhalten. Der Wert der Pfanne liegt bei etwas über 100 Euro.

Hohnstorf - Diebstahl eines angeschlossenen Fahrrades

Ein Herrenrad im Wert von mehreren hundert Euro wurde am 21.11.2024 gegen 08:00 Uhr "Am Sportzentrum" entwendet. Dabei stellte der Geschädigte das Fahrrad kurzzeitig bei der dortigen Bäckerei ab und bemerkte dann den Diebstahl seines angeschlossenen Fahrrades. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Melbeck - Führerschein sichergestellt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Uelzener Straße am 21.11.2024 gegen 16:30 Uhr wurde ein 24-Jähriger kontrolliert, der mit einem Lieferwagen unterwegs war. Eine Überprüfung des ausgehändigten Führerscheins ergab, dass dieser zur Einziehung aufgrund eines Fahrverbotes ausgeschrieben war. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und stellte den Führerschein sicher.

Lüneburg - Polizei sucht nach Verkehrsunfall Hinweise

Die Lüneburger Polizei ermittelt aufgrund eines Verkehrsunfalls am 15.11.2024 gegen 10:30 Uhr in der Universitätsallee. Dabei befuhr ein Jugendlicher mit einem E-Scooter den Fuß- und Radweg der genannten Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Er überquerte auf Höhe der Scharnhorststraße eine Lichtsignalanlage. Dabei kam es zum Unfall mit einem PKW, welcher von der Universitätsallee nach links in die Scharnhorststraße abbog. Die Polizei sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Der Jugendliche wurde leichtverletzt.

Lüneburg - Handys entwendet - Diebesgut in präparierter Tasche

Drei Handys im Wert von mehreren hundert Euro entwendete ein 42-Jähriger am 21.11.2024 gegen 18:30 Uhr aus einem Elektronik-Geschäft in der Straße "Lüner Rennbahn". Dabei steckte der Mann das Diebesgut in eine mit Alufolie präparierte Tasche. Der Dieb wurde während der Tat von einem Mitarbeiter beobachtet und anschließend angesprochen. Das Diebesgut wurde wieder ausgehändigt.

Lüneburg - Geldbörse aus Handtasche entwendet

Die gefüllte Geldbörse einer Seniorin wurde während ihres Einkaufs am 21.11.2024 zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr in einem Supermarkt in der Wulf-Werum-Straße entwendet. Die Geldbörse befand sich zum Tatzeitpunkt in einer mitgeführten Handtasche. In der Geldbörse befand sich Bargeld in Höhe von wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus verschlossenen Fahrzeugen

In der Nacht zum 21.11.2024 wurde aus zwei verschlossenen PKW durch derzeit Unbekannte Diebesgut erlangt. Aus einem VW Golf in der Schomackerstraße wurde eine Dashcam im Wert von unter 100 Euro gestohlen. Zusätzlich wurde aus einem PKW im Oedemer Busch eine mit Bargeld und Dokumenten gefüllte Geldbörse entwendet. Wie die Fahrzeuge geöffnet wurden ist Teil der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Eine 58-Jährige befuhr am 21.11.2024 gegen 08:00 Uhr die Landesstraße 258 aus Restorf kommend und beabsichtigte auf die Bundesstraße 493 nach rechts Richtung Gartow aufzufahren. Dabei kollidierte sie mit einer dem Radweg der Bundesstraße in Richtung Holtdorf folgenden Radfahrerin im Alter von 60 Jahren. Diese stürzte und verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt bei wenigen hundert Euro.

Uelzen

Ebstorf - Unter Alkoholeinfluss am Steuer - Führerschein sichergestellt

Ein 61 Jahre alter Fahrer eines VW Tiguan wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 21.11.2024 im Kiebitzkamp von der Polizei angehalten. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,23 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Uelzen - Unfall im Kreisverkehr

Der 57 Jahre alte Fahrer eines PKW-Mercedes befuhr am 21.11.2024 die Straße "Johnsburg" und beabsichtigte in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Dabei übersah er einen von links im Kreisverkehr kommenden E-Scooter-Fahrer im Alter von 20 Jahren. Dieser stürzte durch die Kollision und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf knapp 3000 Euro geschätzt.

