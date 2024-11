Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw kollidiert mit Wolf - Tier verendet an Unfallstelle - Begutachtung durch Wolfsberater ++ "Blitz-Einbruch" in Lebensmittelgeschäft - Tabakwaren im Visier ++ renitenter Ladendieb

Lüneburg (ots)

Presse - 20.11.2024 ++

Lüneburg

Neetze/Neu Süttorf - Pkw kollidiert mit Wolf - Tier verendet an Unfallstelle - Begutachtung durch Wolfsberater

Mit einem die Fahrbahn querenden Wolf kollidierte ein 62 Jahre alter Pkw-Fahrer in den frühen Abendstunden des 19.11.24 auf der Landesstraße 221 zwischen Neetze und Neu Süttorf. Das Tier wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt, so dass dieses an der Unfallstelle verstarb. Ein Wolfberater begutachtete das Tier und leitete weitere Maßnahmen ein. Der 62 Jahre alte Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro.

Lüneburg - Einbruch in Bürogebäude

In ein Bürogebäude in der Stadtkoppel brachen Unbekannte in der Nacht zum 20.11.24 ein. Die Täter hatten eine Garagentür aufgebrochen, das Gebäude betreten und sich umgeschaut. Sie nahmen mehrere hochwertige Werkzeuge sowie Metall mit, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Geldbörse und Schmuck mitgenommen

In ein Einfamilienhaus in der Stöteroggestraße brach ein Unbekannter in den Nachmittags-/frühen Abendstunden des 19.11.24 ein. Der Täter hatte zwischen 15:30 und 20:00 Uhr eine Terrassentür aufgebrochen, sich umgeschaut und eine Geldbörse sowie Schmuck mitgenommen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Seniorin beim Geldwechseln bestohlen

Mehrere Geldscheine griff sich ein Mann in den Morgenstunden des 19.11.24 aus der Geldbörse einer 76-Jährigen auf offener Straße in der Haagestraße. Der Mann hatte gegen 10:15 Uhr in gebrochenem deutsch Geld wechseln wollen und die Lüneburgerin angesprochen. Während die Frau in ihrer Geldbörse nach Kleingeld suchte, griff sich der Dieb mehrere Scheine aus der Börse und verschwand. Der Dieb wird als ca. 50 Jahre, 170 cm groß und kräftig beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - renitenter Ladendieb - Detektiv geschlagen und Fluchtversuch

Backwaren steckte ein 26-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 19.11.24 in einem Supermarkt in der von-Stauffenberg-Straße in seiner Tasche und versuchte gegen 16:00 Uhr damit ohne zu bezahlen den Markt zu verlassen. Ein Ladendetektiv stoppte den jungen Mann. In der Folge wurde der 26-Jährige renitent, schlug den Detektiv und versuchte zu flüchten. Dieses scheiterte. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Lüneburg - renitenter Ladendieb - Mitarbeiter geschlagen

Einen PS5-Controller versuchte ein 24-Jähriger in den späten Nachmittagsstunden des 19.11.24 in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße zu stehlen. Ein Mitarbeiter beobachtete gegen 17:30 Uhr den Diebstahl und stoppte den Lüneburger. In der Folge wurde der 24-Jährige renitent und schlug den Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht. Den 24-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Parallel erstattete der 24-Jähige auch Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen zwei Mitarbeiter. Die Polizei ermittelt.

Adendorf - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 20 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 19.11.24 im Birkenweg. Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv, so dass den Fahrer ein Strafverfahren erwartet.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Auffahrunfall - 17-Jährige leichtverletzt

Am 19.11.2024 gegen 11:45 Uhr kam es auf der Dannenberger Straße zu einem Auffahrunfall. Dabei konnte eine 17 Jahre alte Leichtkraftradfahrerin auf nasser Fahrbahn nicht rechtzeitig bremsen, als ein vor ihr fahrender Dacia Lodgy verkehrsbedingt anhielt. Sie wurde durch den Aufprall leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Uelzen

Rosche - "Blitz-Einbruch" in Lebensmittelgeschäft - Tabakwaren im Visier - Flucht mit schwarzem Passat

Zu einem "Blitz-Einbruch" von vermutlich professionellen Tätern kam es in den späten Abendstunden des 19.11.24 bei einem Discounter in Rosche. Drei vermummte Personen verschafften sich am 19.11.2024 gegen 21:10 Uhr durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu dem Lebensmittelgeschäft in der Uelzener Straße. Die derzeit unbekannten Personen begaben sich zur Tabakabteilung und entwendeten Zigarettenschachteln im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten sie in einem schwarzen VW-Passat. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - nach Diebstahl - Mann tritt nach Mitarbeiterin - Gewahrsam

Ein 65 Jahre alter Mann betrat am 19.11.2024 gegen 18:30 Uhr eine Drogerie in der Gudesstraße. Dort entwendete er unter anderem Alkohol und Kleidung im Wert von etwas unter 100 Euro. Eine Mitarbeiterin konnte den Diebstahl beobachten und den Mann beim Verlassen der Drogerie ansprechen. Dieser trat nach ihr und es kam zu einer Rangelei um das Diebesgut. Die leichtverletzte Mitarbeiterin konnte letztendlich das Diebesgut an sich nehmen. Der Mann wurde vor Ort bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei ihm konnte weiteres Diebesgut unter anderem aus einem Geschäft in der Bahnhofstraße aufgefunden werden. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Römstedt - Verkehrsunfallflucht - Zwei Fahrzeuge und Zaun beschädigt

Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug kollidierte am 18.11.2024 gegen 20:15 Uhr mit einem an der Kreisstraße 39 geparkten Opel-Corsa in der Ortschaft Niendorf I. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen weiteren Opel-Corsa geschoben. Anschließend kollidierte das unbekannte Fahrzeug mit einem Zaun und entfernte sich. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Fahrzeug und der fahrenden Person. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

