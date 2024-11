Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ kurz vor Ladenschluss Kasse aufgebrochen - Täter flüchtet ++ Stoffbeutel mit Geldbörse entwendet ++ Polizei sucht Eigentümerinnen oder Eigentümer von Fahrrädern ++

Lüneburg (ots)

Reppenstedt - kurz vor Ladenschluss Kasse aufgebrochen - Täter flüchtet

Eine Kasse in einem Discounter im Wiesenweg brach ein Unbekannter kurz vor Geschäftsschluss in den Abendstunden des 18.11.24 auf. Dabei hatte der Unbekannte gegen 20:55 Uhr eine günstige Gelegenheit genutzt, den Einsatz einer unbesetzten Kasse aufgebrochen, sich Bargeld gegriffen und dann den Markt verlassen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Mitarbeiter konnten den Täter noch beim Verlassen des Marktes beobachten. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - dickliche Statur - dunkle Haare - schwarze Jacke

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kellertür von Einfamilienhaus aufgebrochen - Täter flüchtet ohne Beute

Eine Kellertür eines Wohnhauses Auf den Sandbergen brachen Unbekannte in den Abendstunden des 18.11.24 auf. Ein schlafender Bewohner (des komplett unbeleuchteten Gebäudes) nahm gegen 19:30 Uhr den Aufbruch wahr, schaute nach, so dass der Eindringling ohne Beute die Flucht ergriff. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Terrassentür aufgebrochen - keine Beute

In ein Einfamilienhaus im Grabenkamp brachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 18.11.24 ein. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgebrochen und sich zwischen 13:00 und 18:30 Uhr im Gebäude umgeschaut. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Scharnebeck - Geldbörsen verschwinden beim Einkauf

Die Geldbörse einer 68-Jährigen verschwand in den Nachmittagsstunden des 18.11.24 bei einem Einkauf bei einem Discounter in der Bleckeder Landstraße in Lüneburg. Dabei griff sich zwischen 15:30 und 16:15 Uhr vermutlich ein Unbekannter bei günstiger Gelegenheit die Börse (inkl. persönlicher Papiere und EC-Karten) aus dem Rucksack der Frau und verschwand damit. Es entstand ein Schaden von mehr als 200 Euro.

Gleiches gilt für die Börse eines 69-Jährigen. Der Mann war zwischen 15:20 und 15:30 Uhr beim Einkauf bei einem Discounter Röthenkuhlen in Scharnebeck. Dabei wurde die Börse unbemerkt aus einer Herrenhandtasche "gemopst". Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen am besten in verschlossenen Innentaschen am Körper!"

Embsen - Fensterscheiben an IGS beschädigt

Insgesamt vier Scheiben der IGS Bahnhofstraße in Embsen beschädigten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 16. und 18.11.24. Dabei wurden mit Steinen die Scheiben beschädigt., so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Lüneburg - mit Radfahrerin kollidiert - leicht verletzt

Mit einer 22 Jahre alten Pedelec-Fahrerin kollidierte ein 63 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda in den Nachmittagsstunden des 18.11.24 im Brauerweg. Der Skoda-Fahrer wollte gegen 17:00 Uhr nach rechts in die Soltauer Straße einbiegen und kollidierte dabei mit der vorfahrtsberechtigen Radlerin, die aus Richtung Universität in Richtung Innenstadt (mit eingeschaltetem Licht, jedoch auf der falschen Radwegseite) unterwegs war. Die 22-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Stoffbeutel mit Geldbörse entwendet

Am 18.11.2024 gegen 14:15 Uhr wurde einer 63-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Schützenstraße ein Stoffbeutel entwendet. Der Stoffbeutel, in welchem sich auch die Geldbörse der Frau befand, lag zum Tatzeitpunkt in einem mitgeführten Einkaufswagen. Etwas über 100 Euro Bargeld und diverse Dokumente gehören zum Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Bei Diebstahl erwischt - Hausverbot

Ein 65 Jahre alter Mann wurde am 18.11.2024 gegen 12:15 Uhr dabei beobachtet, wie er mehrere Nahrungsmittel in seine Einkaufstasche steckte und nur einen Teil der Ware zahlte. Er entwendete somit Nahrungsmittel im Wert von knapp 40 Euro aus dem Lebensmittelgeschäft in der St.-Viti-Straße. Er erhielt ein Hausverbot.

Uelzen - Polizei sucht Eigentümerinnen oder Eigentümer von Fahrrädern

Nach einer Kontrolle am 03.10.2024 gegen 23:30 Uhr in der Kagenbergstraße wurden bei einem Mann zwei Fahrräder der Marken "Raleigh" und "Kalkhoff" festgestellt. Es ergab sich der Verdacht, dass diese dem Mann nicht gehörten. Die Polizei hat die Fahrräder daher beschlagnahmt und sucht nun nach den Eigentümerinnen oder Eigentümern. Eines der Fahrräder stammt von einem Fahrradhändler in Bad Bevensen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen. ++ Bilder unter www.polizeipresse.de ++

Uelzen - Täter nach Geldbörsendiebstahl festgestellt

Drei Männer sprachen am 18.11.2024 gegen 23:45 Uhr in der Luisenstraße einen Mann an und fragten ihn nach einem Feuerzeug. Dabei kamen sie dem Mann sehr nahe. Wenige Minuten später bemerkte der Angesprochene das Fehlen seiner Geldbörse. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurden die drei Männer im Alter von 21 bis 31 Jahren von der Polizei angetroffen und kontrolliert. Die Geldbörse konnte nichtmehr aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Oetzen - Lieferwagen touchiert Radfahrer - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Ein kleiner Lieferwagen mit Uelzener Kennzeichen überholte am 16.11.2024 gegen 19:00 Uhr einen 34 Jahre alten Radfahrer auf der Kreisstraße 48 zwischen Oetzen und Weste. Dabei kam Gegenverkehr und der Lieferwagen zog wieder nach rechts herüber. Dabei touchierte er das Fahrrad am Lenker und der Mann stürzte zu Boden. Der Lieferwagen setzte seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Der Radfahrer wurde leichtverletzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

