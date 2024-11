POL-LG: ++ Frau verletzt Nachbarn mit Stichwerkzeug schwer ++ andauernde Nachbarschaftsstreitigkeiten als wahrscheinlicher Hintergrund ++ 36-Jährige vorläufig festgenommen ++ Opfer notoperiert und stabil ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Frau verletzt Nachbarn mit Stichwerkzeug schwer ++ andauernde Nachbarschaftsstreitigkeiten als wahrscheinlicher Hintergrund ++ 36-Jährige vorläufig festgenommen ++ Opfer notoperiert und stabil ++ weitere Ermittlungen dauern an ++

Adendorf/Lüneburg

Zu einer Eskalation unter Nachbarn kam es in den Mittagsstunden des 16.11.24 im Zufahrtsbereich eines Grundstücks im Papageienweg in Adendorf. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte eine 36 Jahre alte Anwohnerin gegen 12:30 Uhr nach einem verbalen Streit und Drohungen einen 49 Jahre alten Nachbarn mit einem Stichwerkzeug im Bereich des Oberkörpers lebensgefährlich verletzt. Angehörige nahmen den Angriff wahr und alarmierten über Notruf die Polizei und den Rettungsdienst. Der 49-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Lüneburg geflogen. Nach einer Notoperation ist der Gesundheitszustand aktuell stabil.

Die 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Einsatzkräfte der Tatortgruppe sicherten weitere Spuren, so dass parallel Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes die weiteren Maßnahmen übernahmen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Eskalation und dem Ablauf des Streits bzw. der Tat dauern an. Die Polizei ermittelt wegen versuchtem Totschlags und prüft in Absprache mit der Staatsanwaltschaft einen möglichen Haftbefehl.

