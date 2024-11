Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Suchmaßnahmen nach Senior ++ aus Pflegeheim verschwunden ++ Rollator an Ilmenaubrücke aufgefunden ++ Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte suchen mit Drohnen, Suchhunden und Sonarboot ++

Lüneburg (ots)

Bad Bevensen/Uelzen

Nach einen 86-Jährigen aus einem Pflegeheim in Bad Bevensen sucht die Polizei in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und weiteren Rettungskräften seit den frühen Nachmittagsstunden des 16.11.24 im Bereich Bad Bevensen. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der Senior das Pflegeheim in den Mittagsstunden des 16.11.24 ohne Mittagsmahlzeit verlassen. Passanten stellten in der Folge den Rollator des Mannes im Bereich der Sebastian-Kneipp-Straße/Am Klaubusch - Klaubuschbrücke an der Ilmenau fest. Umfangreiche Suchmaßnahmen durch Polizei, Feuerwehr und DRK u.a. mit Drohnen, Suchhunden und einem Feuerwehrboot bis in die Abendstunden des 16.11.24 wie auch parallele Ermittlungen führten nicht zum Auffinden des Mannes. Die Einsatzkräfte setzen heute weitere Suchmaßnahmen u.a. mit einem Sonarboot der Polizei im Bereich der Ilmenau fort. Die Ermittler des Uelzener Kriminalermittlungsdienstes, die die Einsatzlage leiten, gehen aktuell mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Unglücksfall aus. Ein strafrechtlicher Hintergrund ist unwahrscheinlich. Die weiteren Maßnahmen dauern an.

