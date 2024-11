POL-LG: ++ Gute Nachricht: 59-Jährige wohlbehalten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gefunden! ++ Polizei, Feuerwehr und DRK suchen nach vermisster 59-Jährigen ++ zu Fuß von zu Hause losgegangen

Lüneburg (ots) - Lüneburg Lüneburg - Über 20 Packungen Zigaretten entwendet Am Mittag des 13.11.2024 entnahm ein 29 Jahre alter Mann etwas über 20 Packungen Zigaretten aus der Auslage am Kassenbereich eines Lebensmittelgeschäfts in der Wulf-Werum-Straße. Seine 21 Jahre alte Begleiterin versuchte noch die Tat ...

