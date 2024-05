FW-D: Sturmtief über Düsseldorf - einige wetterbedingte Einsätze für die Feuerwehr, keine Personenschäden

Düsseldorf (ots) - Montag, 17.58 Uhr, Nixenstraße, Wersten In einem Mehrfamilienhaus kam es am Montagabend zu einem Feuer im Dachbereich. Durch das schnelle und konsequente Eingreifen der Feuerwehr Düsseldorf verhinderten die Einsatzkräfte eine Brandausbreitung auf die benachbarte Wohnbebauung. Aufgrund des Feuers wurde die Dachkonstruktion so beschädigt, dass in ...

