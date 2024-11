Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße 4 - Betonmischer LKW gegen Baum ++ Verkehrszeichen im Rahmen einer Durchsuchung aufgefunden ++ Verdacht auf Fälschung der Hauptuntersuchung ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Über 20 Packungen Zigaretten entwendet

Am Mittag des 13.11.2024 entnahm ein 29 Jahre alter Mann etwas über 20 Packungen Zigaretten aus der Auslage am Kassenbereich eines Lebensmittelgeschäfts in der Wulf-Werum-Straße. Seine 21 Jahre alte Begleiterin versuchte noch die Tat mit ihrem Körper zu verdecken. Gegen beide ist nun ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Lüneburg - Zusammenstoß nach Abbiegevorgang

Beim Abbiegen auf einen Parkplatz in der Egerstorffstraße kam es am 13.11.2024 gegen 13:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen dem 35 Jahre alten Fahrers eines Opels und einer 25 Jahre alten Fahrradfahrerin, welche den Radfahrstreifen befuhr. Die Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben unbeschädigt.

Bleckede - Einbruchdiebstahl in zwei Einfamilienhäuser

Unbekannte drangen in den späten Nachmittagsstunden des 13.11.2024 über die Fenster in zwei Einfamilienhäuser in Bleckede ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach erstem Ermittlungsstand beläuft sich das Diebesgut auf rund 2000 Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Thomasburg - Sperrmüll in Brand geraten

In Thomasburg kam es am Nachmittag des 13.11.2024 in einem Nebengebäude zu einem Brand von gelagertem Sperrmüll. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Zu einem Gebäudeschaden ist es nicht gekommen. Als Ursache für den Brand wird eine vorangegangene Benutzung einer Schmiede Esse vermutet.

Amelinghausen - Verkehrszeichen im Rahmen einer Durchsuchung aufgefunden

Im Rahmen einer Durchsuchung am frühen Morgen des 14.11.2024 wurden bei einem 19-Jährigen mehrere Verkehrszeichen und -einrichtungen aufgefunden. Die Polizei konnte diese dem Heideblütenfestumzug zuordnen. Der 19-Jährige räumte den Diebstahl ein. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Mitnehmen von Verkehrszeichen nicht nur eine Gefahr für Verkehrsteilnehmende darstellt, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen zur Folge hat.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Ladendieb bekommt Hausverbot

Ein 18-Jähriger betrat am 13.11.2024 gegen 18:00 Uhr einen Supermarkt in der Theodor-Körner-Straße. Dort entwendete er diverse Nahrungsmittel im Wert von rund 50 Euro. Als er anschließend von der Polizei kontrolliert wurde, räumte er den Diebstahl ein. Er erhielt ein Hausverbot für ein Jahr.

Küsten - Ohne Versicherungsschutz - Verdacht auf Fälschung der Hauptuntersuchung

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppte die Polizei am 13.11.2024 gegen 17:30 Uhr auf der Kreisstraße 8, Höhe der Ortschaft Tüschau, einen PKW der Marke "Kia". Dabei stellte sich heraus, dass für diesen kein Versicherungsschutz bestand. Zusätzlich konnte herausgefunden werden, dass das Fahrzeug eine Wiedervorführpflicht bezüglich der Hauptuntersuchung aufgrund erheblicher Mängel ausgestellt bekam. Trotzdem befand sich im Fahrzeugschein eine neue Hauptuntersuchungseintragung. Den entsprechenden Prüfbericht konnte der 30-Jährige Fahrer und Halter nicht vorlegen. Die Polizei überprüft eine mögliche Urkundenfälschung.

Dannenberg - Kontrollen im gewerbliche Güterverkehr

Die Polizei in Dannenberg führte im Verlaufe des 12.11.2024 diverse Verkehrskontrollen im gewerblichen Güterverkehr durch. Dabei wurde aufgrund von Reifenschäden bei einem Fahrzeug die Weiterfahrt untersagt. Bei einer weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer trotz eines Fahrverbots regelmäßig gefahren ist. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - PKW kollidiert mit E-Scooter - 31-Jähriger leichtverletzt

Ein PKW der Marke Mercedes kollidierte am 13.11.2024 gegen 11:00 Uhr bei dem Herausfahren aus einer Nebenstraße der Straße "Johnsburg" mit einem auf dem Gehweg fahrenden E-Scooter. Der 31 Jahre alte Fahrer des E-Scooter stürzte und verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt bei unter 100 Euro.

Uelzen - Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße 4 - Betonmischer LKW gegen Baum

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Betonmischer LKW am 14.11.2024 gegen 09:30 Uhr linksseitig von der Fahrbahn der Bundesstraße 4 auf Höhe des Parkplatzes zwischen dem Suderburger Kreisel und Breitenhees ab. Anschließend kollidierte das in südliche Richtung fahrende Fahrzeug mit einem Baum. Der 57 Jahre alte Fahrer und sein 20 Jahre alter Beifahrer wurden schwerverletzt jeweils mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße 4 wurde für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. (Die Sperrung dauert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung an.) Der Betonmischer erlitt einen Totalschaden. Die schweren Verletzungen des Fahrers werden als lebensbedrohlich eingeschätzt. Die Polizei sucht weitere Hinweise zum Unfallgeschehen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell