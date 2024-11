Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruchdiebstahl in Doppelhaus ++ Kirschkernkissen löst Brandmeldealarm aus ++ Über Balkontür Zutritt verschafft ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Spielzeugauto eingesteckt

Am 12.11.2024 gegen 14:00 Uhr steckte sich ein 54-Jähriger in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Vor dem Neuen Tore" ein Spielzeugauto in die Jackentasche. Hierbei wurde er jedoch von einem Mitarbeiter beobachtet, welcher die Polizei verständigte. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden.

Lüneburg - Kirschkernkissen löst Brandmeldealarm aus

Am Morgen des 12.11.2024 gegen 09:30 Uhr löste ein Brandmeldealarm in der Reitende-Diener-Straße aus. Ursächlich hierfür war ein Kirschkernkissen in der Mikrowelle. Zu einem Fremdschaden ist es glücklicherweise nicht gekommen.

Lüneburg - Fahren unter Einfluss von THC

Am 12.11.2024 verlief gegen 17:00 Uhr Am Grasweg der Drogenschnelltest eines 28 Jahre alten Opel-Fahrers positiv auf THC. Ein entsprechendes Verfahren ist eingeleitet worden.

Lüneburg - Polizei sucht Fahrradfahrer nach "Beinaheunfall" in der Lindenstraße

Am 12.11.2024 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Beinaheunfall in der Lindenstraße Höhe der Volgerstraße. Eine zufällig vor Ort befindliche Streifenwagenbesatzung konnte beobachten, wie der 83 Jahre alte Fahrer eines Skodas beide Haltelinien einer roten Lichtzeichenanlage überrollte und dabei fast mit einem kreuzenden Fahrradfahrer kollidierte. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens ist der Führerschein des 83-Jährigen beschlagnahmt worden. Die Polizei Lüneburg bittet nun um Kontaktaufnahme des Fahrradfahrers oder weiterer Zeugen des Geschehens unter 04131 - 8306 2215 oder direkt an die Sachbearbeiterin unter 04131 - 8306 2447.

Lüneburg - Spirituosen aus Kellerraum gestohlen

In der Nacht zum 13.11.2024 brachen Unbekannte das Schloss einer Kellertür im Lüner Damm auf und entwendeten aus dem Kellerraum mehrere Sektflaschen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Echem - versuchter Einbruch in die Feuerwache - Einbruchdiebstahl in Blumengeschäft

In der Nacht zum 12.11.2024 ist es in Echem zu einem weiteren Einbruchdiebstahl sowie zu einem versuchten Einbruchdiebstahl gekommen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Blumengeschäft und entwendeten dort Kleingeld aus einem Wechselportemonnaie. Zu einem versuchten Einbruch ist es am Feuerwehrgerätehaus in Echem gekommen. Ein Eindringen gelang den Unbekannten jedoch nicht. Bereits gestern wurde in der Pressemeldung von einem Einbruch in ein Schulgebäude in Echem berichtet. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Westergellersen - Einbruchdiebstahl in Doppelhaus

Unbekannte verschafften sich in den Nachmittagsstunden des 12.11.2024 Zutritt über die Fenster in gleich zwei Wohnräume eines Doppelhauses und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Die Unbekannten konnten u. a. Schmuck und Bargeld erbeuten. Die Schadenssummer beläuft sich insgesamt auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Anhaltesignale missachtet - Unfall verursacht

Am Abend des 12.11.2024 entschied sich ein Daimler-Fahrer den Anhaltesignalen des Streifenwagens nicht Folge zu leisten und entzog sich mit überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle. Hierbei verursachte der Fahrer einen Unfall im Bereich der Pieperstraße mit einem Wohnmobil, woraufhin er weiterhin flüchtig war. Das Wohnmobil wurde dabei nicht unerheblich beschädigt. Der Fahrer des Wohnmobils erlitt nach ersten Ermittlungen leichte Blessuren. Die Ermittlungen im Halterumfeld dauern noch an.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Fensterscheibe eingeworfen - Schlüssel entwendet

Mit einem Feuerlöscher wurde im Zeitraum vom 11.11.2024 bis zum 12.11.2024 die Fensterscheibe eines Hotels in der Elbuferstraße eingeworfen. Als Diebesgut ist bislang lediglich ein Schlüssel bekannt. Der Schaden liegt bei wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg - Polizei ermittelt aufgrund von Betrugsmaschen

Aufgrund von Betrugsmaschen in den vergangenen Tagen ermittelt die Polizei Lüchow in ein paar gleichgelagerten Fällen. Dabei wurden Fahrzeuge durch Inserate in Zeitungen angeboten. Bei diesen wurde unter einem Vorwand eine Vorauszahlung oder die Angabe persönlicher Daten gefordert. Eine telefonische Kontaktaufnahme zu den angeblichen "Verkäufern" scheiterte, sodass die Kommunikation über E-Mails verlief. Zu großen Schadenssummen ist es bisher nicht gekommen. Die Polizei gibt den Hinweis entsprechende Angebote gründlich zu prüfen und insbesondere bei Vorauszahlungen skeptisch zu sein.

Uelzen

Uelzen - Fenster zu Rohbau aufgehebelt - Werkzeuge entwendet

Unbekannte hebelten zwischen 05:00 Uhr und 07:00 Uhr am 12.11.2024 das Fenster eines im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhauses in der Groß Liederner Straße auf. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten und entwendeten drei Werkzeuge im Gesamtwert von etwas unter 100 Euro. Es konnten weitere Hebelspuren an Türen im Objekt festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Über Balkontür Zutritt verschafft - Scheibe eingeworfen

Zwei Männer verschafften sich am 13.11.2024 gegen 01:00 Uhr über einen Balkon Zutritt zu einem Wohnhaus in der Burgstraße, indem sie eine Balkontür aufhebelten. Anschließend wurden sie von einem Bewohner entdeckt und flüchteten über den Balkon in unbekannte Richtung. Es wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Diebesgut erlangt. Einige Minuten später wurde mittels Ziegelstein der Glaseinsatz der Tür eines Wohnhauses in der Lüdersche Straße eingeworfen. Ein Betreten des Objekts fand nicht statt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der beiden Taten. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - Ohne Fahrerlaubnis PKW unberechtigt benutzt - Täter stellt sich

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle flüchtete ein Mann am 12.11.2024 gegen 17:15 Uhr aus einem PKW-BMW in der Ebstorfer Straße fußläufig. Der Mann, welcher das Fahrzeug gefahren hatte, konnte zunächst nichtmehr festgestellt werden. Während die ersten Ermittlungen andauerten, stellte sich der 33-Jährige eigenständig bei der örtlichen Polizeidienststelle. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und den PKW unberechtigt genutzt hat.

