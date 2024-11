POL-LG: ++ Einbruch in Einfamilienhaus - Beute unbekannt ++ Ohne Fahrerlaubnis - 31-Jähriger versucht zu flüchten ++ Nach Streitigkeiten mit Pfefferspray angegriffen ++ Vorfahrtsverstoß - PKW kollidieren ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - "beim Kickboxtraining" auf die Nase - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 25-Jährigen aus Schleswig-Holstein. Der junge Mann hatte in den Nachmittagsstunden des 10.11.24 in einer Sporthalle am Kalkberg an einem Kickboxtraining teilgenommen. Während einer Übungseinheit ohne Körperkontakt "blaffte" der 25-Jährige einen Trainingspartner an und schlug diesem unvermittelt zweimal mit der Faust und dem Schienbein ins Gesicht. Der Mann erlitt eine Nasenbeinfraktur sowie eine Gehirnerschütterung. Die Polizei ermittelt.

Bleckede - Einbruch in Einfamilienhaus - Beute unbekannt

In ein Einfamilienhaus im Stapeler Weg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 09. auf den 10.11.24 ein. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgebrochen, waren ins Gebäude gelangt und sich dort umgeschaut. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck mitgenommen

In ein Einfamilienhaus in der Gumbinner Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 08. auf den 10.11.24 ein. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgebrochen, waren ins Gebäude gelangt und sich dort umgeschaut. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw kollidieren - leichtverletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 16 Jahre alte Mitfahrerin in einem Pkw Renault Twingo in den Abendstunden des 10.11.24 bei einem Verkehrsunfall in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße - Kreuzung Theodor-Heuss-Straße. Der 21 Jahre alte Fahrer des Renault wollte gegen 20:00 Uhr von der Kurt-Huber-Straße in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße einbiegen und kollidierte dabei mit dem Pkw Suzuki einer 48-Jährigen, die die Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße befuhr. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Neetze - "Weidemann" von Baustelle gestohlen

Eine Arbeitsmaschine Weidemann 1260 samt Anbaugeräte stahlen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 08. und 11.11.24 von einer Baustelle im Bereich eines Wirtschaftswegs im Kiebitzkamp. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - Ohne Fahrerlaubnis - 31-Jähriger versucht zu flüchten

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde die Polizei am 10.11.2024 gegen 19:15 Uhr auf einen Audi A4 aufmerksam, welcher die Bahnhofstraße entlangfuhr. Als der Streifenwagen sich dem genannten PKW näherte, beschleunigte dieser und befuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen angrenzenden Feldweg. Nach kurzer Verfolgungsfahrt blieb er stehen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist er der Polizei in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach aufgefallen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Uelzen

Uelzen - Nach Streitigkeiten mit Pfefferspray angegriffen

Die Polizei ermittelt gegen einen 27-Jährigen aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung am 10.11.2024 gegen 12:30 Uhr. Dabei wollte aufgrund vorheriger Streitigkeiten ein 41-Jähriger den 27-Jährigen auf einem Hinterhof in der Achterstraße zur Rede stellen. Dieser griff daraufhin zu einem Pfefferspray und sprühte in das Gesicht des 41 Jahre alten Mannes. Er erlitt eine Reizung der Augen. Der 27-Jährige flüchtete anschließend.

Bad Bevensen - Vorfahrtsverstoß - PKW kollidieren

Eine Seniorin befuhr am 11.11.2024 gegen 10:00 Uhr mit einem Hyundai i20 die Medinger Straße und beabsichtigte in die Gartenstraße abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines der Medinger Straße, stadtauswärts, folgenden Renault Trafic. Beide Fahrzeuge waren nur noch bedingt fahrbereit. Die Seniorin sowie der Fahrer des Renault Trafic wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 13500 Euro geschätzt.

Uelzen - Unverschlossener PKW - Diebesgut teilweise aufgefunden

Zwischen 09:30 Uhr und 11:15 Uhr nutzen Unbekannte am 10.11.2024 einen unverschlossenen PKW auf dem Grundstück einer Praxis in der St.-Viti-Straße um Diebesgut zu erlangen. Sie entwendeten ein Handy, eine Handtasche sowie diverse Dokumente und Zahlungskarten. Im Verlaufe des Tages wurden die Handtasche, die Handyhülle und der Personalausweis der Geschädigten aufgefunden und der Polizei übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

