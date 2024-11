Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 08.-11.11.2024++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom WE 08.-11.11.2024 Stadt und Landkreis Lüneburg

Am Freitagabend gegen 18.45 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann in seinem PKW in der Bleckeder Landstraße angehalten und kontrolliert. Es wurde nicht nur festgestellt, dass der Mann unter Alkohol- und auch Drogeneinfluss stand, er hatte auch keinen gültigen Führerschein.

Am Samstagabend führte eine 29-jährige Frau ihren Pkw in Schlangenlinien über die Bockelmannstraße. Trotz der Anhalteaufforderung des hinter ihr fahrenden Streifenwagens, zusätzlichem Blaulicht, Blitzlicht nach vorne und Hupens fuhr sie weiter und bog noch mehrmals ab. Letztlich hielt sie auf einem Parkplatz, um einzukaufen. Es wurde festgestellt, dass sie stark alkoholisiert war. Bei der anschließenden Blutprobenentnahme wehrte sie sich heftig, sodass sie unter Zwang entnommen werden musste. Der Führerschein wurde sichergestellt und Strafverfahren wurden eingeleitet.

In Adendorf kam es im Bereich des Golfplatzes am Freitagabend zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Unbekannte versuchten, die Terrassentür und eine weitere Tür aufzuhebeln und verursachten dabei massiven Sachschaden. Ein Eindringen in das Haus gelang ihnen jedoch nicht.

Ein mit Ziegelsteinen beladener Anhänger mit dem Kennz. LG - YT 168 wurde in der Nacht auf Samstag vom Parkplatz des Kleingartenvereins Am Pferdeteich entwendet.

Am frühen Sonntag fuhr gegen 04.25 Uhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Pkw zwischen Alt Garge und Walmsburg und kam hier von der Straße ab. Er prallte gegen einen Straßenbaum und anschließend gegen zwei weitere. Glücklicherweise wurde er dabei nur leicht verletzt. Am PKW dürfte Totalschaden entstanden sein.

Stadt und LK Uelzen:

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, gegen 14:35 Uhr, befuhr eine 69-jährige Radfahrerin den Kreisverkehrs der Veerßer Straße, in Uelzen, in Höhe der Dieterichsstraße. Aus der Veerßer Straße fuhr ein PKW in den Kreisverkehr ein und nahm der Radfahrerin die Vorfahrt. Diese bremste und stürzte. Dabei zog sie sich leite Verletzungen zu. Der PKW fuhr weiter, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum PKW geben können.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitag, gegen 14:00 Uhr, kam es in Höhe Suhlendorf, auf der B 71, im Kreuzungsbereich, zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger LKW-Fahrer, der aus Suhlendorf kam, nahm einem 46-jährigen PKW-Fahrer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß bei dem vier Personen leicht verletzt wurden (3x PKW, 1x LKW). Der Schaden beläuft sich auf ca. 6500,00 Euro.

Körperverletzung

Am Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, gerieten drei Männer in Uelzen, Gudessstraße, in Streit der in der Folge in einer Schlägerei endete. Mindestens ein 19-jähriger erlitt dabei offensichtliche Verletzungen.

Körperverletzung

Ebenfalls am Samstag, gegen 22:55 Uhr, gerieten zwei Männer in der Hoefftstraße in Streit, der körperlich endete. Beide Personen erlitten dabei Verletzungen im Gesicht, die sie nicht behandeln lassen wollten.

Verkehrsunfall und Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, gegen 21:55 Uhr, kam es in Uelzen, Hauenriede zunächst zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger wollte rückwärts in einer Einfahrt wenden und beschädigte dabei einen PKW. Der Sachschaden beträgt ca. 2000,00 Euro. Beim Eintreffen der Polizei stellte diese fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Samstag, gegen 12:40 Uhr, kam es in Uelzen, Einmündungsbereich B 71/191, Abfahrt der B 4, Wendlandstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem mit Fahrgästen besetzten Linienbus und einem PKW. Der 55-jährige Linienbusfahrer wollte auf die B 71/191 einbiegen, übersah dabei eine 23-jährige PKW-Fahrerin, die aus Richtung Oldenstadt kam und nahm ihr die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoss. Die PKW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:50 Uhr, kam es in Uelzen, Gudesstraße zu einem Streit. In der Folge schlug ein 43-jähriger Mann einen 62-jährigen. Ein 37-jähriger Mann will dem 62-jährigen helfen und greift ein. Bei dem Streit werden der 62-jährige und der 43-jährige verletzt.

Diebstahl aus Einkaufsmarkt

Am Samstagabend, gegen 19:06 Uhr, wird in einem Einkaufsmarkt in Bienenbüttel, Rübenbaum, die Geldkassette der Kasse von einer männlichen Person mit einem Schraubendreher aufgehebelt, während die Kassiererin gerade Ware räumt. Der Mann flüchtet mit etwas Bargeld aus dem Geschäft. Der Mann wird als Ende 30 bis Mitte 40 beschrieben. Zur Tatzeit trug er einen roten Kapuzenpulli, eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 15.45 Uhr, wird ein PKW, im Rahmen einer Verkehrskontrolle, in Uelzen, Dieterichsstraße, kontrolliert. Dabei stellen die Beamten fest, dass der Führerschein des 35-jährigen Mannes gefälscht ist. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Sachbeschädigung

Ein Zeugen teilt am Samstagmorgen, gegen 05:37 Uhr mit, dass ein junger Mann in Uelzen, Veerßer Straße, die Fensterscheibe eines Geschäftes beschädigt habe. Der 19-jährige kann mit zwei weiteren Personen in der Nähe festgestellt werden. Der 19-jährige ist alkoholisiert und kann nicht schlüssig erklären, warum er gegen die Scheibe getreten habe. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, um 12:00 Uhr, teilt eine aufmerksame Zeugin mit, dass eine Frau in Uelzen, Ludwig-Erhard-Straße, an einer Tankstelle eine Flasche Korn gekauft habe. Die Frau sei zuvor mit einem PKW auf das Tankstellengelände gefahren. Beim Eintreffen der Polizei fährt die Frau gerade mit ihrem PKW vom Tankstellengelände. Bei der anschließenden Kontrolle stellt sich heraus, dass die 58-jährige Fahrzeugführerin alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,72 Promille. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren und den Führerschein ist sie auch los.

Stadt Lüchow und Landkreis Lüch.-Dan.

Lüchow - Ladendiebstahl durch Jugendliche Am Freitagnachmittag kam es an einer Tankstelle in Lüchow zu einem Ladendiebstahl. Drei Jugendliche entwendeten hier Zubehör für E-Zigaretten. Eine aufmerksame Mitarbeiterin konnte den Vorfall jedoch beobachten und alarmierte umgehend die Polizei. Ein Täter konnte kurz darauf durch die Polizei gestellt werden.

Dannenberg - Kleinbrand im Waldgebiet

Durch einen aufmerksamen Passanten wurde am Freitagnachmittig ein Kleinbrand in einem Waldstück bei Dannenberg entdeckt. Auf einer Fläche von ca. 12 Quadratmetern gerieten sowohl Waldboden, als auch herumliegende Baumstämme in Brand. Der Brand konnte vor Ort durch die zuständige Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Gartow - Frau von Rinderherde verfolgt

Als eine Passantin am Samstagnachmittag mit ihrem Hund Gassi ging, erhielt sie hierbei unerwartete Begleitung. Einer Herde Rinder wurde es auf ihrer Weide zu eintönig und so statteten sie dem Gartower See einen Besuch ab. Da jedoch zu erwarten war, dass sich die Rinder nicht an die Verkehrsregeln halten würden und drohten auf die Straße zu laufen, musste die Polizei anrücken. Als die Polizei eintraf, war der Verantwortliche der Rinder bereits vor Ort und begleitet seine Herde wieder auf die Weide.

Dannenberg - Autoreifen aufgestochen

Im Verlauf des Samstagnachmittags wurden auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes zwei Autoreifen zerstochen. Dies stellte die Mitarbeiterin fest, als sie nach Feierabend zu ihrem Pkw zurückkehrte. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei Lüchow unter 05861 / 985760 entgegen.

