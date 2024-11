Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Rauchmelder alarmieren Retter - Aufmerksame Nachbarn setzen Rettungskette in Gang

Dortmund (ots)

Am Morgen des 03.11.2024 löste ein Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in Hombruch aus. Daraufhin alarmierten Nachbarn die Feuerwehr. Der Feuerwehr wurde daraufhin berichtet, dass die Bewohnerin der betroffnen Wohnung schon mit ihrem Hund zur Gassi-Runde gesehen worden sei, nun aber nicht mehr auf Klingeln reagiere. Im Treppenraum konnte neben dem Piepen des Heimrauchmelders auch der charakterischtische Geruch von angebranntem Essen wahrgenommen werden. Nachdem die Wohnungstür durch die Feuerwehr geöffnet wurde, konnte die Bewohnerin, die bedingt durch einen medizinischen Notfall bewusstlos in der verrauchten Wohnung anzutreffen war, durch einen Trupp der Feuerwehr gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Der hinzualarmierte Notarzt übernahm die präklinische Versorgung der Patientin und begleitete diese in ein Dortmunder Krankenhaus. Der Hund wurde ebenfalls aus der Wohnung gerettet und wurde von hilfsbereiten Nachbarn in Obhut genommen. Das angebrannte Essen wurde anschließend von der Feuerwehr gelöscht und die Wohnung durch Lüftungsmaßnahmen rauchfrei gemacht. Dieser Einsatz ist wieder ein klarer Beweis: Rauchmelder retten Leben!

