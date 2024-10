Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Mehrere PKW brennen am Freitagmorgen in Dortmund Lanstrop

Dortmund (ots)

Am heutigen Morgen gegen 6:30 Uhr ging ein Notruf in der Einsatzleitstelle ein. Dort meldete ein Bürger eine brennende Mülltonne an der Gürtlerstraße im Ortsteil Lanstrop. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass dort zwei PKW an einem Seitenparkplatz in Vollbrand standen. Es wurden daraufhin umgehend weitere Brandschützer zur Unterstützung nachgefordert. Durch die starke Hitzebeaufschlagung wurde noch zusätzlich ein daneben parkendes Campingfahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Aus diesem Fahrzeug wurden noch zwei Propanflaschen entfernt, welche glücklicherweise noch nicht von der Hitze des Feuers betroffen waren. An einem weiterem PKW, der nicht vom Brand betroffen war, entdeckten die Einsatzkräfte noch eine eingeschlagene Seitenscheibe. Beamte der Polizei und Kriminalpolizei waren ebenfalls vor Ort und nehmen sich der Sache an. Nach etwas mehr als einer Stunde waren die Maßnahmen der Feuerwehr beendet und die Polizei übernahm die Einsatzstelle. Insgesamt waren 19 Einsatzkräfte der Feuerwachen 6 (Scharnhorst) und 3 (Neuasseln) sowie ein vorsorglich mit alarmierter Rettungswagen vor Ort.

