Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Frontalunfall zweier PKW mit vier Verletzten

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am späten Nachmittag gegen 16:45 wurden Rettungskräfte der Feuerwehr Dortmund und des Rettungsdienstes zu einem Verkehrsunfall nach Dortmund Eving in die Burgholzstraße alarmiert. Bei dem Unfall kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW, wobei eines der Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls auf der Seite zum Liegen kam. Insgesamt wurden vier männliche Personen verletzt, teils schwer. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich keine Personen mehr in den Fahrzeugen, sodass sich die Einsatzkräfte umgehend der medizinischen Versorgung widmen konnten. Die weitere Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich auf die Absicherung der Unfallstelle sowie das Abstreuen und Beseitigen von auslaufenden Betriebsstoffen. Der ebenfalls alarmierte Rettungshubschrauber Christoph 8 konnte die Einsatzstelle ohne Patienten wieder verlassen. Alle Patienten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer des Einsatzes war die Burgholzstraße in beide Richtungen komplett gesperrt. An dem Einsatz beteiligt waren die Feuerwachen 1 (Mitte) und 2 (Eving) mit ca. 49 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst. Warum es zu dem Unfall gekommen ist, wird nun von der Polizei ermittelt. MM Pressestelle Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell