Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall bei Spurwechsel endet mit verletzter Motorradfahrerin

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Ludwigshafener Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 54-jährige Motorradfahrerin gegen 7:45 Uhr vom Barbarossahof in Richtung Europaallee. Als die Frau an der Einmündung nach rechts in die Straße einbiegen wollte und dafür die Fahrspur wechselte, fuhr ihr der nachfolgende 21-jährige Autofahrer auf. Durch den Aufprall verlor die 54-Jährige das Gleichgewicht und stürzte. Hierbei wurde die Zweiradfahrerin leicht verletzt. An der KTM-Maschine und dem Chrysler Neon entstand Sachschaden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung dauern an. |kfa

