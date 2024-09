Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rauch aus der Waschküche

Kaiserslautern (ots)

Schnell gelöscht hat die Feuerwehr am Montagnachmittag den Brand einer Waschmaschine in der Glockenstraße. Eine Hauseigentümerin alarmierte um 14.20 Uhr die Einsatzkräfte. Sie bemerkte eine starke Rauchentwicklung und Brandgeruch aus der Waschküche ihres Anwesens. Die eintreffenden Feuerwehrleute stellten eine in Flammen stehende Waschmaschine fest. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach Ermittlungen der Polizei dürfte aktuell von einem technischen Defekt des Gerätes als Brandursache auszugehen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand am Gebäude kein Schaden. | krä

