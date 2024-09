Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisiert im Bus unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein Busfahrer meldete der Polizei am frühen Montagabend zwei Personen, die den Linienbus am Davenportplatz nicht verlassen wollten. Wie sich herausstellte waren die Männer stark betrunken. Eine Polizeistreife stellte die beiden zur Rede. Die Einsatzkräfte erteilten den unwilligen Fahrgästen im Alter von 46 und 47 Jahren einen Platzverweis. Ihren Heimweg traten sie jetzt zu Fuß an. |krä

