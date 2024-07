POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 30. Juli 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - Mölln Nach vermehrten Beschwerden von Anwohnern wird das Durchfahrtverbot in der Möllner Innenstadt kontrolliert. Am ersten Wochenende wurden insgesamt mehr als 130 Fahrzeuge kontrolliert, deren Fahrer kein berechtigtes Anliegen zum Befahren der Innenstadt hatten. Seit mehr als einem Jahr finden umfangreiche Baumaßnahmen in Mölln statt. Hierzu ist das ...

mehr