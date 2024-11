POL-LG: ++ Schmuckgegenstände aus Diebestouren!? - "Wer erkennt sein Eigentum wieder?" ++ zwei abgestellte Fahrzeuge durch Feuer beschädigt - 45.000 Euro Schaden ++ hochwertigen Pkw Mercedes GLE gestohlen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg - zwei abgestellte Fahrzeuge durch Feuer beschädigt - 45.000 Euro Schaden - Polizei ermittelt

Zum Brand von zwei auf einem Parkplatz im Hans-Steffens-Weg abgestellten Fahrzeugen kam es in den späten Abendstunden des 07.11.24. Nach derzeitigen Ermittlungen geriet gegen 23:15 Uhr ein abgestellter VW Multivan in Brand. Das Feuer griff dabei auch auf einen daneben abgestellten Pkw 1er BMW sowie mehrere Garagentore über. Es entstand ein Sachschaden von gut 45.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aktuell können die Ermittler weder eine technische Ursache noch Brandstiftung ausschließen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Müllcontainer brennen - Polizei ermittelt

Zu Brand zweier Müllcontainer kam es in den frühen Morgenstunden des 08.11.24 im Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße. Die Container gerieten gegen 05:45 Uhr aus ungeklärter Ursache in Brand, so dass ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - hochwertigen Pkw Mercedes GLE gestohlen - Polizei fahndet

Einen weißen Pkw Mercedes GLE mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen "LG-SL XX" stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 06. auf den 07.11.24 von einem Parkplatz im Frankenweg. Es entstand ein Schaden von einigen zehntausend Euro. Die Polizei hat den Pkw zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Schmuckgegenstände aus Diebestouren!? - "Wer erkennt sein Eigentum wieder?"

Mehrere Schmuckgegenstände wurden der Polizei nach einer Wohnungsräumung im September im Lüneburger Stadtgebiet übergeben. Eigentümer hatten die Wohnung eines 54-Jährigen räumen lassen, da dieser sich aufgrund verschiedener Eigentumsdelikte aktuell in Haft in einer Justizvollzugsanstalt befindet. In einem Rucksack befanden sich Uhr, Armreife, Ringe und weitere Schmuckstücke. Dabei halten es die Ermittler für wahrscheinlich, dass diese aus Diebstählen/Einbrüchen stammen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. -8306-2484, entgegen.

Reppenstedt - drei Paletten mit Schweißbahnfolienrollen (je 20 kg) abtransportiert

Insgesamt drei Paletten mit Schweißbahnfolienrollen (je 20 kg) transportierten Unbekannte in der Nacht zum 07.11.24 von einem Neubaugrundstück Sülzbogen in Reppenstedt. Dabei wurden die Folien der drei Paletten aufgeschnitten und die 31 Folienrollen (Gewicht insgesamt 620 kg) händisch abtransportiert und vermutlich auf einen Anhänger oder Transporter verladen. Es entstand ein Schaden von gut 1.700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-24448-0, entgegen.

Barendorf - Geldbörsendiebstahl scheitert - Täter fährt mit hellblauen Pkw Opel davon

Den Diebstahl seiner Geldbörse konnte ein aufmerksamer Senior in den Mittagsstunden des 07.11.24 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Lüneburger Straße unterbinden, so dass der Täter leer ausging. Ein Unbekannter war dem 74-Jährigen nach Verlassen des Einkaufsmarktes gefolgt und hatte ihm nach Feuer gefragt. Dabei versuchte er unbemerkt an die Geldbörse des Seniors zu gelangen, der dieses jedoch bemerkte. Im Anschluss verschwand der Täter, stieg in einen hellblauen Pkw Opel und fuhr weg. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ... die Polizei ist präsent und kontrolliert im Innenstadtbereich

Ihre Präsenz- und Kontrollmaßnahmen im Innenstadtbereich setzte die Polizei in Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Lüneburg auch im Verlauf des 07.11.24 fort. Dabei kontrollierten die Beamten u.a. am Lambertiplatz sowie in der Bardowicker Straße den Durchgangsverkehr und ahndeten insgesamt 58 Verkehrsordnungswidrigkeiten. Parallel waren Beamten im Rahmen von Fußstreifen in den Fußgängerzonen präsent.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Kein Versicherungsschutz - Unter Einfluss von THC und Amphetamin

Ein 24 Jahre alter Mann befuhr am 07.11.2024 gegen 15:00 Uhr mit einem E-Scooter die Breite Straße und wurde dort von einer Polizeistreife kontrolliert. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit verlief ein Drogentest positiv auf THC und Amphetamin. Zusätzlich besaß der E-Scooter keinen Versicherungsschutz. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Jugendliche entwenden Kleidung aus Geschäft

Zwei Jugendliche entwendeten am 07.11.2024 gegen 11:00 Uhr Kleidungsstücke aus einem Geschäft in der Gudesstraße, indem sie die Ware in mitgeführten Handtaschen versteckten und den Ausgang passierten. Dabei ertönte der Alarm und die beiden Jugendlichen wurden von Mitarbeitenden aufgehalten.

Uelzen - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht - Fiat 500 gesucht

Ein zunächst unbekanntes Fahrzeug streifte am 05.11.2024 gegen 18:00 Uhr in der Tile-Hagemann-Straße beim Vorbeifahren einen abgestellten Opel Astra. Dadurch wurde der linke Außenspiegel des Opels beschädigt. Die Schadenssumme liegt bei mehreren hundert Euro. Vor Ort konnte die Polizei den silbernen Außenspiegel des mutmaßlich verursachenden Fahrzeugs auffinden. Er gehört zu einem Fiat 500. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Klein-LKW auf Bundesstraße in Brand - Technischer Defekt

Aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Klein-LKW der Marke IVECO auf der Bundesstraße 4, nahe Holdenstedt, am 08.11.2024 gegen 00:30 Uhr in Brand. Die beiden männlichen Insassen im Alter von 20 und 38 Jahren blieben unverletzt. Durch die eintreffende Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Die Bundesstraße wurde in beide Fahrtrichtungen bis ca. 03:00 Uhr gesperrt. Das betroffene Fahrzeug brannte vollständig aus.

Bienenbüttel - Toyota Land Cruiser entwendet

Ein grauer Toyota Land Cruiser mit Lüneburger Kennzeichen wurde im Zeitraum vom 02.11.2024 bis zum 07.11.2024 von einem Grundstück "Im Beukenbusch" von derzeit Unbekannten entwendet. Die Fahrzeugschlüssel wurden zuvor nicht gestohlen. Das Fahrzeug hat einen Wert von über 50.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

