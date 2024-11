Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dieb schlägt Mitarbeiterin - mit Einkaufswagen gegen Glasscheibe ++ Verkehrskontrolle - Polizei findet Einbruchswerkzeug ++ Entgegen der Fahrtrichtung unterwegs - Radfahrerin schwerverletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Bleckede - Dieb schlägt Mitarbeiterin - Bei Flucht mit Einkaufswagen gegen Glasscheibe

Die Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Industriestraße bemerkte am 06.11.2024 gegen 15:30 Uhr wie ein Mann mit diversen Nahrungsmitteln in einem Einkaufswagen den Supermarkt verlassen wollte, ohne die Ware im Wert etwas unter 50 Euro zu bezahlen. Als sie den Mann ansprach, schlug er mit der Faust in Richtung der Mitarbeiterin, welche dem Schlag ausweichen konnte und dadurch nur leicht getroffen wurde. Anschließend flüchtete der 37 Jahre alte Mann mit dem Einkaufswagen in Richtung Ausgang. Dabei kollidierte der Einkaufswagen mit der Verglasung der automatisch öffnenden Aus- und Eingangstür. Der Schaden an der Tür liegt bei mehreren hundert Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Ladendieb kommt zurück und wird gestellt - weiteres Diebesgut aufgefunden

Am 06.11.2024 gegen 14:15 Uhr entnahm ein 54-Jähriger eine Jacke und eine Mütze von dem Kleiderständer eines Geschäftes "Am Markt". Anschließend entfernte er die Etiketten und zog sich die Kleidung an. Er verließ das Geschäft, ohne den fälligen Betrag in Höhe von mehreren hundert Euro zu bezahlen. Ein Mitarbeiter konnte den Diebstahl beobachten, den Dieb aber nicht mehr aufhalten. Dieser kam selbstständig wenige Stunden später erneut in das Geschäft und konnte dort gestellt werden. Dabei wurde durch die Polizei bei dem Mann eine Jogginghose aufgefunden, bei der es sich um Diebesgut aus einem derzeit unbekannten Geschäft handelte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Vögelsen - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus - Bargeld entwendet

Im Zeitraum vom Abend des 05.11.2024 bis zum Nachmittag des 06.11.2024 wurde die Scheibe der Terrassentür eines leerstehenden Wohnhauses im Dachsring mit einer Eisenstange eingeschlagen. Anschließend wurde eine Geldkassette in der Küche geöffnet und eine noch unbekannte Menge an Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Brietlingen - Zwei Einbrüche am Abend - Schmuck entwendet

Unbekannte haben sich am Abend des 06.11.2024 gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnobjekten verschafft. Dabei wurde die Terrassentür eines Wohnhauses in der Danziger Straße mittels derzeit unbekanntem Werkzeugs geöffnet. Zusätzlich wurde im Stettiner Ring das Kellerfenster eines Bungalows aufgehebelt. Die Täter durchsuchten jeweils die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus OT Dellien - Alleinbeteiligt gegen Baum - Hinweise auf Alkoholbeeinflussung

Ein 26-Jähriger befuhr am 07.11.2024 gegen 06:15 Uhr mit einem PKW-Mercedes die Kreisstraße 55 von Dellien in Richtung Neuhaus. Dabei geriet er in einer Rechtskurve ins Schleudern und kam linksseitig von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der PKW mit einem Baum. Der Fahrer wurde durch die Feuerwehr schwerverletzt aus dem Fahrzeug geborgen. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus Blut entnommen. Der PKW erlitt einen Totalschaden.

Lüneburg - Radfahrer nach Kollision leichtverletzt

Ein 45-Jähriger befuhr am 06.11.2024 gegen 17:45 Uhr mit seinem Pedelec die Lünertorstraße in Richtung Schießgrabenstraße. Zeitgleich beabsichtigte eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Octavia die Lünertorstraße aus Richtung "Am Fischmarkt" kommend zu überqueren. Dabei kam es zu einer Kollision, bei welcher der 45-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf etwas über 2000 Euro geschätzt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Verkehrskontrolle - Polizei findet Einbruchswerkzeug - Ermittlungen laufen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Dannenberger Straße am 06.11.2024 gegen 22:15 Uhr wurde ein weißer Citroen Relay kontrolliert. Dabei konnte der 23 Jahre alte Fahrer keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Zusätzlich ist der Mann bereits aufgrund diverser Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten. Die genutzten Kennzeichen waren für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Bei einer Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges wurden diverse Einbruchswerkzeuge aufgefunden. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen bezüglich weiterer Straftaten im Zusammenhang mit den aufgefundenen Beweismitteln laufen.

Lüchow - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Pedelec-Fahrerin

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Seerauer Straße kollidierte am 06.11.2024 gegen 17:45 Uhr ein PKW der Marke KIA mit einer 61 Jahre alten Pedelec-Fahrerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt. Der 54-Jährige Fahrer des KIA wurde nicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei 5000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Entgegen der Fahrtrichtung unterwegs - Radfahrerin schwerverletzt

Eine 45 Jahre alte Fahrerin eines Ford Turneo beabsichtigte am 06.11.2024 gegen 17:15 Uhr auf einen Parkplatz in der Tile-Hagemann-Straße abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einer auf dem Radweg, entgegen der Fahrtrichtung, fahrenden 19 Jahre alten Radfahrerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß schwerverletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwas unter 2000 Euro geschätzt.

Bad Bevensen - Geldbörse beim Einkaufen entwendet - Polizei gibt Hinweis

Unbekannte entwendeten am 07.11.2024 gegen 10:15 Uhr in einem Supermarkt in der Medinger Straße die Geldbörse einer Seniorin. Die Geldbörse befand sich in einem Rucksack, welchen sie auf dem Rücken trug. An der Kasse bemerkte sie den Diebstahl und meldete ihn der Polizei. Neben diversen Dokumenten befand sich Bargeld in Höhe von etwas über 100 Euro in der Geldbörse. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang den Hinweis, dass Sie sich mit ganz einfachen Mitteln schützen können. Meist verläuft der Diebstahl so schnell, dass Sie ihn erst bemerken, wenn es bereits zu spät ist. Doch selbst, wenn Sie den Taschendieb auf frischer Tat ertappen, hat er das Diebesgut meist schon an einen Komplizen weitergegeben. Lassen Sie es gar nicht erst soweit kommen:

-Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen.

-Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

-Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab.

-Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung und bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf.

-Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe

