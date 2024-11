Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Festnahme von Wohnhaus-Einbrecher ++ "Blitz-Einbruch" in Supermarkt - Zielrichtung Zigaretten ++ Zwei Einbrüche - Fenster und Tür aufgehebelt ++ Unbekannte zündeln beim Jugendzentrum ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg/Bienenbüttel/Niedersachsen - Festnahme von Wohnhaus-Einbrecher - U-Haftbefehl erlassen - Kokain sichergestellt

Einen überregionalen und bereits mehrfach in der Region in Erscheinung getretenen Wohnhaus-Einbrecher konnten Fahndungskräfte der Polizeiinspektion zusammen mit Ermittlern und Einsatzkräften der Verfügungseinheit in den Mittagsstunden des 04.11.24 in der Lüneburger Innenstadt vorläufig festnehmen. Das Amtsgericht Lüneburg hatte gegen den 43 Jahre alten Lüneburger bereits einen U-Haftbefehl wegen eines Einbruchs in ein Wohnhaus im Monat September erlassen. Der 43-Jährige war in der Vergangenheit bereits bei ähnlich gelagerten Einbrüchen oder Eigentumsdelikten in der Region, aber auch in anderen Teilen Niedersachsens in Erscheinung getreten. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Bei der Festnahme des 43-Jährigen stellten die Beamten auch eine kleinere Plastikverpackung mit Kokain sicher.

Dahlenburg - "Blitz-Einbruch" in Supermarkt - Zielrichtung Zigaretten

In einen Supermarkt in der Lüneburger Straße brachen Unbekannte in den späten Abendstunden des 04.11.24 ein. Die Täter mit einem Werkzeug gegen 23:30 Uhr die Eingangstür des Marktes aufgebrochen, hatten das Gebäude betreten, aus einer Auslage diverse Tabakwaren zusammengerafft und mit einem Pkw abtransportiert. Die Ermittler gehen aktuell von vier Tätern aus. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Kollision" - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision dreier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 04.11.24 in der Konrad-Zuse-Allee. Eine 53 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Fiat 500 hatte gegen 13:30 Uhr beim Linksabbiegen in die Lise-Meitner-Straße einen entgegenkommenden Pkw VW Golf einer 43-Jährigen übersehen. Trotz Vollbremsung kommt es zur Kollision, so dass auch ein hinter dem Fiat fahrender Pkw einer 23-Jährigen auf den Fiat auffuhr. Die 53-Jährige sowie die 23-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.000 Euro.

Lüneburg - ... die Polizei ist in der Lüneburger Innenstadt präsent und kontrolliert

Ihre Präsenzmaßnahmen im Lüneburger Stadtgebiet setzte die Polizei in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei im Verlauf des 04.11.24 fort. Im Rahmen von Verkehrskontrollen (u.a. des Durchfahrtverbots) ahndeten die Beamten insgesamt 63 Verstöße und kontrollierten auch die Nutzung von E-Scootern und Fahrrädern im Innenstadtbereich. Parallel unterstützten die Einsatzkräfte auch die Maßnahmen des Einsatz- und Streifendienstes im Innenstadtbereich.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - Verkehrsunfall auf Bundesstraße 493 - Zwei Personen leichtverletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW kam es am 04.11.2024 gegen 14:00 Uhr auf der Bundesstraße 493 zwischen Loge und Woltersdorf. Dabei beabsichtigte ein Ford Focus in Fahrtrichtung Woltersdorf nach links auf die Verbindungsstraße "Üfest" abzubiegen. Ein PKW der Marke Hyundai, welcher im Überholvorgang an mehreren PKW in selbiger Fahrtrichtung vorbeifuhr bemerkte den abbiegenden Ford zu spät und kollidierte mit diesem. Der Fahrer des Hyundai im Alter von 64 Jahren und seine 61 Jahre alte Beifahrerin wurden leichtverletzt. Der 58 Jahre alte Ford-Fahrer wurde nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwas über 40000 Euro geschätzt.

Hitzacker - Zwei Einbrüche - Fenster und Tür aufgehebelt

In der Nacht zum 05.11.2024 kam es in Hitzacker zu zwei Einbrüchen. Dabei hebelten Unbekannte das Fenster eines Kindergartens in der Grünewaldstraße auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde unter anderem Bargeld in Höhe von etwas über 100 Euro entwendet. Zusätzlich wurde in der Drawehnertorstraße die Eingangstür zu einem Bürogebäude aufgehebelt. Im Objekt wurden Schlüsseltresore gewaltsam geöffnet. Das Diebesgut ist zum jetzigen Ermittlungsstand noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Schranktüren in Unterkunft aufgebrochen

Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr wurden am 03.11.2024 Schranktüren innerhalb eines nicht verschlossenen Zimmers einer Unterkunft in der Stadenser Straße aufgebrochen. Es wurden Nahrungsmittel, Kosmetik und Bargeld im Gesamtwert von wenigen hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Wrestedt - Unbekannte zündeln beim Jugendzentrum - Tisch beschädigt

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende, 01.11.2024 bis 04.11.2024, mit Teelichtern und einem Buch auf dem Gelände eines Jugendzentrums "Am Sportzentrum" gezündelt. Dabei wurden Seiten des Buches angezündet und die Kunststoffplatte eines Tisches durch Feuer beschädigt. Die Teelichter und das Buch wurden vor Ort aufgefunden. Der Sachschaden wird auf knapp 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - Auffahrunfall auf Bundesstraße

Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Audi A3 befuhr am 04.11.2024 gegen 18:00 Uhr von der Bundesstraße 191 auf die Bundesstraße 4 in Richtung Lüneburg auf. Dabei fuhr er aufgrund von Unachtsamkeit einem vor ihm verkehrsbedingt haltenden Skoda Fabia auf. Die beiden weiblichen Insassen des Skoda wurden leichtverletzt. Der 20-Jährige wurde nicht verletzt. Es entstanden etwas unter 3000 Euro Sachschaden.

