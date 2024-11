Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kollision zwischen Pkw und Lkw - zwei Leichtverletzte ++ Heißluftfritteuse brennt in Küche - Feuerwehr im Löscheinsatz ++ geradeaus in den Grünstreifen und gegen Baum - leicht verletzt

Lüneburg (ots)

Presse - 04.11.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - geradeaus in den Grünstreifen und gegen Baum - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 19 Jahre alter Pkw-Fahrer in den späten Abendstunden des 03.11.24 in der Uelzener Straße. In Höhe der Einmündung "Rote Schleuse" war der junge Mann gegen 22:15 Uhr aus ungeklärter Ursache geradeaus in den Grünstreifen gefahren und dann mit einem Baum kollidiert. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von gut 10.000 Euro.

Lüneburg - Geldbörse beim Einkauf aus Rucksack gestohlen

Die Geldbörse einer 78-Jährigen klaute ein Unbekannter in den Morgenstunden des 04.11.24 in den Räumlichkeiten eines Lebensmittelmarktes in der Willy-Brandt-Straße. Dabei nutzte der Täter gegen 10:30 Uhr eine günstige Gelegenheit und griff sich die Börse aus dem auf dem Rücken getragenen Rucksack der Seniorin. Mit der EC-Karte in der Börse wurden noch am Vormittag mehrere hundert Euro Bargeld abgehoben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede, OT. Alt Garge - Einbruch in Wohnhaus - Terrassentür aufgebrochen

In ein Einfamilienhaus im Teichweg in Alt Garge brach ein Unbekannter im Zeitraum vom 27.10. bis 03.11.24 ein. Dabei wurde gewaltsam eine Terrassentür aufgebrochen und das Gebäude durchsucht. Der Täter gelangte an Schmuck und verschwand. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Neetze - Heißluftfritteuse brennt in Küche - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zum Brand einer Heißluftfritteuse kam es in den Mittagsstunden des 03.11.24 in der Küche eines Mehrfamilienhauses im Süttorfer Weg. Dabei geriet auch gegen 11:30 Uhr ein hölzener Spritzschutz in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Größerer Gebäudeschaden entstand nicht; jedoch war die Wohnung aufgrund der Rußentwicklung nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Weitsche - Abfallhaufen und Grünfläche brennen

Zu einem Brand eines Abfallhaufens sowie einer Grünfläche kam es in den Nachtstunden zum 04.11.24 im Bereich eines Feldwegs in Weitsche. Die Feuerwehr war gegen Mitternacht im Löscheinsatz. Größerer Sachschaden entstand nicht. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Rosche - Kollision zwischen Pkw und Lkw - zwei Leichtverletzte

Zu einer Kollision eines Pkw Skoda mit einem Lkw Scania kam es in den frühen Morgenstunden des 04.11.24 auf der Bundesstraße 191 im Bereich Rosche. Nach derzeitigen Ermittlungen war nach einem Bremsmanöver eines 62 Jahre alte Skoda-Fahrers ein 36-Jährigen mit seinem Lkw Scania auf den Pkw aufgefahren. Beide Fahrzeuge verkeilten sich, wodurch der Pkw sich überschlug. Es entstand ein Sachschaden von gut 100.000 Euro. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Pkw kollidiert mit Leichtkraftradfahrer - schwer verletzt - ohne Licht unterwegs

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in den späten Nachmittagsstunden des 03.11.24 in der Greyerstraße - Einmündung Niendorfer Straße. Eine 70 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault bog gegen 17:15 Uhr von der Greyerstraße nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden 18 Jahre alten Leichtkraftradfahrer. Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen war der Simson-Fahrer trotz einsetzender Dunkelheit ohne Licht unterwegs. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen/Holdenstedt - Pkw kollidieren - zwei Leichtverletzte

Zu einem Touchieren zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 03.11.24 im Kreisverkehr der Bundesstraße 4. Eine 56 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Up war nach Passieren des Kreisverkehrs in Fahrtrichtung Norden in den Gegenverkehr geraten und touchierte dabei einen entgegenkommenden Pkw Volvo V70 eines 59-Jährigen. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 9.500 Euro.

Ebstorf - Vandalismus bei Oberschule und Sportplatz - Zeugen gesucht

Am 31.10.2024 zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr hatten Zeugen eine Gruppe von Personen gehört, welche auf dem Schulgelände der Oberschule Ebstorf und dem angrenzenden Fußballfeld des TUS Ebstorf in der Stadionstraße Böller gezündet und Lärm verursacht hatten. Im Anschluss wurden nicht unerhebliche Schäden an den Einrichtungen dieser Objekte festgestellt. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt, wird aber voraussichtlich im vierstelligen Bereich liegen. Zeugen werden gebeten, etwaige Hinweise an die Polizei Ebstorf zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Wrestedt - betrunken unterwegs - 1,9 Promille

Einen 38 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Abendstunden des 03.11.24 in Suhlendorf. Der Mann war zuvor im Bereich Wrestedt am Steuer des Pkw beobachtet worden. An der Bahn. Bei der Kontrolle des Mannes an seinem Wohnort stellten die Beamten gegen 20:30 Uhr bei diesem einen Alkoholwert von 1,95 Promille fest. Der Führerschein des 38-Jährigen wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sichergestellt.

