FW-Radolfzell: Einsätze um den Jahreswechsel

Radolfzell (ots)

Die typischen Silvestereinsätze blieben dieses Jahr in Radolfzell glücklicherweise aus. Dennoch wurde die Feuerwehr um den Jahreswechsel herum zu vier Einsätzen alarmiert.

Am 31.12 gegen 14:30 Uhr wurde in einem Wohnhaus in der Schützenstraße durch Bewohner eine Rauchentwicklung aus einer Nische in einem Ceranfeld gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner bereits die elektrischen Sicherungen abgestellt. Die Einsatzkräfte bauten Teile des betroffenen Herdes sicherheitshalber aus, Glutnester o.ä. konnten nicht mehr festgestellt werden. Weitere Maßnahmen waren nicht notwendig.

Kurze Zeit später, gegen 15:30 Uhr, wurde die Feuerwehr Radolfzell zu einer Türnotöffnung auf die Weinburg alarmiert. Hier hatte ein privates Hausnotrufgerät einen Alarm gemeldet. Glücklicherweise konnte die Bewohnerin wohlauf angetroffen werden, es handelte sich offensichtlich um einen Fehlalarm.

Nach dem Jahreswechsel, am 01.01 um kurz nach 02:00 Uhr wurden die Abteilungen Markelfingen und Radolfzell in die Fichtenstraße alarmiert. Hier war zuvor eine Gardine in Brand geraten, welche durch die Bewohner eigenständig gelöscht wurde. Einige Zeit später fiel den Bewohnern allerdings auf, das im Bereich der ehemaligen Gardine eine Erwärmung der Holzdecke bzw. des Fußbodens spürbar war. Sicherheitshalber wurde daher die Feuerwehr verständigt, welche den Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrollierte. Glutnester o.ä. wurden nicht festgestellt, sodass keine weiteren Maßnahmen notwendig waren.

In den weiteren Morgenstunden des 01.01 wurde zudem die Drehleiter der Feuerwehr durch den Rettungsdienst in die Moengalstraße angefordert. Hier musste ein Patient aufgrund des medizinischen Lagebildes schonend mit der Drehleiter aus dem Gebäude verbracht werden.

