Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D-/Uelzen vom 01.-03.11.24 ++

Lüneburg (ots)

Presse 01.-03.11.24

Lüneburg

Lüneburg - Einstieg durch Terrassentür/Dachfenster

Am Freitagabend kam es zu mehreren Einbrüchen im Stadtteil Oedeme. Unbekannte brachen in Einfamilien- und Reihenhäuser im Rehrweg, Großer Garten, Otto-Fuhrhop-Weg, Finkenhütte und Alter Schulsteig über die Terrassentür oder über die Dachfenster ein. Dabei erlangten die Täter vorwiegend Schmuck und Bargeld.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auch Einbrüche Im Redder, Siemensstraße und Zum Elfenbruch gemeldet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 04131/8306-2215 auf.

Kirchgellersen - Bargeld aus Pkw erlangt

Unbekannte brachen in der Nacht zum Samstag in ein Pkw ein und entwendeten Bargeld aus der Seitentür sowie aus der Mittelkonsole.

Dahlenburg - alkoholisiert gegen eine Hauswand gefahren

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr eine unbekannte Person mit dem Pkw in der Mühlenstraße gegen eine Hauswand und flüchtete zu Fuß. Am Unfallort konnten nur noch das Fahrzeug und Zeugen angetroffen werden.

Die Ermittlungen dauern an, Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg unter der Tel. 05851/97944-0 auf.

Uelzen

Uelzen - Fahren ohne Fahrerlaubnis nach Geschwindigkeitsmessung:

Am Samstag ist in der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf dem Uhlenring (B4) zwischen den Abfahrten Holdenstedt und Bad Bodenteich durchgeführt worden. Insgesamt konnten dabei 5 Verstöße festgestellt werden. Schnellstes Fahrzeug an diesem Tag war ein PKW mit 138 km/h bei erlaubten 100 km/h. Die Messung musste dann jedoch abgebrochen werden, da ein PKW aus dem Raum Baden-Württemberg mit 126 km/h gemessen worden ist. Der PKW hat jedoch an der Kontrollstelle nicht angehalten. Vielmehr ist der PKW in den Eschenkamp gefahren, um sich der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Fahndung konnte der Audi TT in der Heinz-Lücke Straße abgestellt und verlassen aufgefunden werden. Vom Fahrzeugführer fehlte bis dahin jede Spur. Eine zivile Funkstreifenbesatzung konnte den Fahrer jedoch nach kurzer Zeit im Wohngebiet feststellen. Es handelt sich dabei um einen 21 Jahre alten Mann aus Böblingen, welcher nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Fahrerlaubnis ist ihm wegen mehrfachen zu schnellen Fahrens dauerhaft entzogen worden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

L 250 - Glück im Unglück nach Verkehrsunfall

Glück im Unglück hatte ein 51 Jahre alter Mann aus Uelzen am Samstag gegen 18.15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Westerweyhe und Uelzen. Nach Angaben des Mannes hat ein Reh plötzlich die Fahrbahn gekreuzt, sodass der Fahrer ein Ausweichmanöver einleiten musste. Er lenkte seinen PKW nach rechts von der Fahrbahn, touchierte dort zwei Bäume und kam im Seitenraum in einer Böschung zum Stehen. Der Mann und sein 10 Jahre alter Sohn blieben bei dem Unfall unverletzt. Der PKW erlitt einen Totalschaden. Die Landesstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Uelzen - wechselseitige Körperverletzung

In einer Kneipe in der Gudesstraße ist in der Nacht zu Sonntag zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen. Zwei Frauen im Alter von 34 und 35 Jahren sind zunächst verbal aneinandergeraten. Im Verlauf des Streits habe die jüngere Dame ihrer Kontrahentin mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Diese habe dann ihrerseits ihrer Angreiferin mit dem Knie in den Rücken getreten. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Jugendlicher randaliert und leistet Widerstand

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher hat am hat am Freitagabend vor einem Supermarkt an der Dannenberger Straße mehrere Kunden angepöbelt und beleidigt und anschließend Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten geleistet. Ein 31 Jahre alter Mann hatte gegen 21.15 Uhr die Polizei verständigt, da er von dem Jugendlichen beleidigt worden war, anschließend habe er Reizgas ins Gesicht gesprüht bekommen. Vor Ort trafen die Beamten auf weitere Opfer, die ebenfalls angepöbelt und beleidigt worden waren. Im Nahbereich trafen die Beamten daraufhin den Jugendlichen an. Beim Einsteigen in den Streifenwagen wehrte sich dieser massiv und schlug und trat um sich, zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten. Auch bei der Übergabe an die Erziehungsberechtigten kam es nochmals zu Widerstandshandlungen. Der 16-Jährige muß nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Amt Neuhaus- Strohballen brennen - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag an der Tripkauer Straße in Laave eine Strohmiete angezündet. Zeugen meldeten gegen 00.30 Uhr, daß die aus etwa 60 Rundballen bestehende Miete in Flammen stehen würde. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lüchow unter der Rufnummer 05841 122-215 zu melden. Hitzacker- in hilfloser Lage bestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte haben am Samstagabend im Weinbergsweg die hilflose Lage einer Seniorin ausgenutzt und sie bestohlen. Die 89-jährige Frau war vermutlich gegen 19.30 Uhr mit ihrem Rollator im Weinbergsweg unterwegs, als sie offenbar einen Schwächeanfall erlitt und das Bewusstsein verlor. Als sie wieder zu sich kam, stellte sie fest, daß Unbekannte ihren Rucksack samt Geldbörse und die am Rollator befestigte Tasche mit den darin befindlichen Lebensmitteleinkäufen gestohlen hatten.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lüchow unter der Rufnummer 05841 122-215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell